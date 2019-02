Stiri pe aceeasi tema

- Un copil dintr-o familie nevoiasa a fost batut si umilit de doi adolescenti. Nu a existat niciun conflict intre agresori si victima iar localnicii spun ca de multe ori copilul este agresat tocmai fiindca nu are cine sa-l apere. Incidentul a avut loc pe o ulita din satul Crasnaleuca, judetul Botosani.

- FOTO – Arhiva Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 34 de ani, din Cluj-Napoca, pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Conform probatoriului administrat, la data de 18 ianuarie a.c.,…

- Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatriculari Hunedoara, Ovidiu Martin, a fost agresat in timp ce isi plimba catelul pe o strada din Deva, victima fiind lovita de mai multi tineri a caror identitate urmeaza sa fie stabilita."Politia municipiului Deva s-a sesizat din…

- Doi barbați din Ploiești au oferit un moment bizar in centrul orașului Ploiești, in rondul de la "Caraiman". Ace;tia au iețit aproape goi in plina strada, sfitand temperaturile de afara. Cei doi au ieșit in plina strada. Unul era doar in chiloți, celalalt avea o geaca pe el și adidași in picioare, dar…

- Caricaturistul timisorean Emeric Vamos a murit vineri, dupa ce i s a facut rau pe strada, relateaza Romania TV. Emeric Vamos a fost sef serviciu administrativ la Biblioteca Judeteana Timis Sorin Titel. Licentiat in arte plastice si caricaturist, Emeric Vamos era o prezenta plina de umor si bun gust…

- Un medic anestezist din Iași a decis sa-l ierte pe barbatul care l-a batut crunt in urma cu 3 ani, doctorul Daniel Rusu cerandu-i agresorului, fost boxer, sa faca doua fapte bune in pragul sarbatorilor, respectiv sa ajute doua persoane bolnave, transmite MEDIAFAX.Daniel Rusu, medic anestezist…

- Un elev al unui liceu din Capitala a fost atacat miercuri seara, dupa orele de curs, de o gasca formata din 30 de interlopi, care aveau asupra lor bate si sabii. Scandalul a pornit pe internet, de la o fata. Agresorii s-au fotografiat inainte de bataie pentru a-l intimida pe baiat.

- Un barbat de 64 de ani, din Craiova, a fost batut de persoane necunsocute care i-au furat telefonul mobil si ochelarii de vedere. Incidentul a avut loc pe strada Doljului din municipiu, pe data de 13 noiembrie, in jurul pranzului, ...