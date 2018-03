Stiri pe aceeasi tema

- Și stomatologia poate fi digitalizata. Imprimarea 3D, tehnologia CAD/CAM, utilizarea microscopului și a programelor de estetica dentara se practica și in Romania. Rețeaua clinicilor de medicina dentara Victoria a realizat o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro in 2017 și continua investiția in dezvoltarea…

- Dr. Oana Taban a reușit sa construiasca in 20 de ani cel mai mare grup de clinici dentare din Romania, lider in domeniul serviciilor stomatologice, care insumeaza 45 de cabinete și un laborator dentar.

- Imagini incredibile la o petrecere patronata de primarul PSD din Sarulești, județul Calarași. Calin Petre Alexandru a fost filmat când arunca... milioane și milioane la lautari.

- Mercedes Benz Romania a contestat ieri licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi la RATB (Regia Autonoma de Transport Bucuresti). Mercedes susține ca ofertele producatorilor din Turcia nu indeplinesc toate conditiile din caietul de sarcini.

- Administratia Fondului Imobiliar (AFI), aflata in subordinea Primariei Capitalei, a cerut organizatiei Open Knowledge, unde 12 voluntari indruma turistii de peste doi ani in Centrul de Informare Turistica, sa evacueze spatiul pe care il ocupa pe strada Lipscani, in Centrul Vechi. Primaria sustine…

- Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare de…

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Constructia noului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului va costa 255 de milioane de euro, a anuntat Guvernul Olandei. Contractul pentru construirea noului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului a fost deja semnat, lucrarile urmand sa fie efectuate de compania Dura Vermeer. Olanda se astepta…

- Transgaz a cumparat saptamana trecuta gaze la pretul de 127 de lei pe MWh pentru a echilibra sistemul, in conditiile unui consum extrem ridicat ca urmare a temperaturilor scazute, se arata intr-un comunicat al operatorului sistemului national de transport, remis, joi, AGERPRES. Pretul la care…

- Doi investitori romani si un fost executiv de multinationala din Marea Britanie s-au asociat recent intr-un startup fondat in Bucuresti care propune proprietarilor de apartamente randamente mai bune din inchirieri, prin reamenajarea locuintelor si ofertarea (listarea) lor pe platforme precum Airbnb…

- Hotelul Rex din Mamaia este inchis din 2011, cand a fost cuprins de un incendiu. Acum ar putea ajunge in proprietatea lui Gigi Becali, care negociaza tranzactia cu vaduva lui Dan Adamescu. La inceputul anilor 2000, Rex era cel mai in voga hotel din Mamaia, foarte cautat de vedete, fotbalisti…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara mocheta si servicii de montare a acesteia. Valoarea estimata fara TVA: 50.000 de lei. Se solicita garantie de buna executie, in cuantum de 5 din valoarea totala fara TVA a contractului, care se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile…

- Cel mai bogat ministru din Guvernul Dancila deține aproape 10% dintr-o afacere de peste 120 milioane euro. Cel mai bogat ministru din guvernul Dancila este Viorel Stefan, actual vicepremier, cel care detine 9% din fir­ma TTS (Transport Trade Services SA). Compania este parte a unui grup ce a fost…

- Bucurestenii ar putea plati mai mult pentru taxe si impozite, daca proiectul Primariei Capitalei, aflat in dezbatere publica, va fi aprobat. Oficial, de vina este tot inflatia. Astfel, mai multe taxe si impozite locale in Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca proiectul de buget pe anul 2018 a Primariei Capitalei, ca este o decizie ințeleapta sa aloce 111 milioane de euro pentru sanatate și 3 milioane de euro pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Proiectul de buget al Primariei Capitalei pe 2018 este dezbatut joi de consilierii generali. Suma cea mai mare va merge catre spitale, spune primarul general Gabriela Firea, care sustine ca anul acesta va fi construit si Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei. Alte trei milioane de euro vor merge…

- Trei blocuri cu locuințe sociale, o sala de spectacole, parcuri și un dispensar vor fi construite in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia, care este locuit preponderent de etnici romi. Aceasta zona a fost lipsita de investiții, insa autoritațile locale spun ca vor aloca opt milioane de euro in urmatorii…

- Ieseanul care a castigat premiul de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie si-a ridicat premiul. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana. Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei…

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- Mihai Bucuroiu este un tanar antreprenor din Brasov care a mizat totul pe retailul online. In urma cu sase ani a pornit de la pasiunea sotiei pentru produsele naturiste si a lansat un magazin online pe aceasta nisa care acum vinde de 1.8 milioane de euro pe an.

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza luni, 12 februarie, ora 15:00, sedinta de dezbatere publica privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii mediului, privind propunerea de elaborare…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- Conform Ziarului Financiar, producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un business de 86 de milioane de euro, este scos la vanzare, potrivit surselor din piata. Valoarea tranzactiei ar putea depasi pragul de 200 de milioane de euro, potrivit unor estimari facute de publicatie, luand in…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca anul acesta cele 19 spitale din subordinea Primariei Capitalei și doua dintre policlinicile pe care aceasta le gireaza vor beneficia de investiții in valoare totala de 111 milioane de euro. Este un buget dublu fața de anii trecuți.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat…

- Managerii spitalelor aflate in administrarea Primariei Capitalei au semnate vineri contractele de management. Potrivit municipalitatii, Administratia Spitalelor si Serviciilor Sociale (ASSMB) are anul acesta un buget de 111 milioane de euro pentru modernizarea si dotarea spitalelor, iar alti 15 milioane…

- Ce se întâmpla când arunci 96 de milioane de mingi de plastic într-un rezervor cu apa? Faci o economie uriasa de bani, gratie unui sistem special gândit sa pastreze calitatea apei.

- Bucurestenii vor debuta, sambata (ora 20.45, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), la Medias, in primul meci oficial din 2018, insa goalkeeper-ul lor de baza poate pleca pana atunci de la echipa.

- Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica proiectul de buget pe anul 2018, propunand alocarea a peste 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului si peste 13 milioane de euro la diverse monumente si statui, altele decat cele incepute anul trecut. Pentru spitale, municipalitatea…

- Primaria Capitalei a pus sambata dimineata in dezbatere publica bugetul pe anul 2018. Astfel, institutia are un buget local estimat de 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde euro). Din aceasta suma, 231 milioane euro sunt propusi pentru investitiile in infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitiile…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 este gata. El urmeaza sa fie supus votului Consiliului General al Muncipiului București (CGMB). Potrivit datelor din Bugetul propus pentru anul acesta peste 100 de milioane de euro sunt destinați investițiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura…

- Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de transport local in regim de taxi a fost modificat printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in luna decembrie a anului 2017, iar printre noile reglementari se numara si cea care instituie obligativitatea ca activitatea…

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza maine, 26 ianuarie, ora 13:00, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului- cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport…

- „Cați au protestat acum doua seri? 100.000, da?! Ok! 20 de milioane nu au fost de acord cu protestul, ca nu au fost acolo”, a declarat Robert Negoița. El le-a transmis protestatarilor „sa se autorizeze”. „Sa se autorizeze, asta e mesajul meu. Cand vrei sa traiești intr-o țara civilizata in care…

- In condițiile in care locuitorii din București și zonele limitrofe au urgenta nevoie de servicii medicale de calitate, planul Primariei Capitalei de construire a unui Spital Metropolitan in Sectorul 2, zone Pipera, a fost blocat de consilierii PNL și USR din Consiliul General al Municipiului București…

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, sustine, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca noul spital municipal trebuie sa aiba o locatie centrala, usor accesibila, unde ambulantele sa ajunga in timp util. "Ideea de dezvoltare urbana a doamnei primar Firea: spital langa aeroport…

- Donald Trump a anuntat ca refuza sa inaugureze noul sediu al Ambasadei SUA din Marea Britanie si isi anuleaza vizita la Londra, unde era asteptat de luni bune de catre premierul Theresa May.

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB).

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB). Noile firme infiintate de majoritatea PSD-ALDE au primit doar in 2017 circa 200 de milioane…

- Stadionul din Targu Jiu poate fi declarat deja un monument al minciunii. Asta pentru ca politicienii de toate culorile politice ne-au mintit aproape un an ca e gata, dand termene peste termene, dar uitand sa spuna ca din start a fos...

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASMB) va returna catre bugetul Primariei Capitalei aproximativ 100 de milioane de lei, bani care nu au fost cheltuiti de catre spitalele care tin de ASSMB, motivul principal fiind legat de licitatii publice blocate de contestatii.Potrivit…

