Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a trecut prin clipe de coșmar! Celebrul manelist si-a vazut moartea cu ochii dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier! Dani Mocanu se afla la volanul masinii personale si se indrepta catre Timisoara, acolo unde urma sa sustina un concert in momentul in care un cauciuc i-a explodat!

- Andi Moisescu și soția sa Olivia Steer au evitat sa publice imagini cu cei doi baieți ai lor, pe care fanii nu i-au mai vazut de cand erau foarte mici. Acum, cand Luca și David au 10, respectiv 12 ani, iar mama lor a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie de la masa de Craciun. Celebrul cuplu…

- In 2017, celebrul designer Tory Burch ajungea in centrul unui scandal, dupa ce copia o haina olteneasca si o revindea ca fiind de inspiratie africana. Scandalul iscat i-a fost invatatura de minte, iar un an mai tarziu specifica inspiratia romaneasca a unei jachete vandute ca painea calda, desi pretul…

- Viata bate filmul, mai ales atunci cand la mijloc sunt sentimente puternice. Despartit cu scandal de omul pe care l-a iubit nebuneste, Razvan Ciobanu si-a gasit alinarea alaturi de doi barbati.

- Antonia și-a gasit liniștea langa Alex Velea, caruia i-a daruit doi baieți, ea mai avand o fetița din casnicia anteriora, și se declara foarte fericiți impreuna. Deși Alex Velea marturisea ca nu mai vor copii, au aparut imagini bomba cu burtica iubitei sale, o fi Antonia gravida din nou? Recent, a…

- Florin Salam a fost agresat și rapit, sambata seara, in timp ce sustinea o cantare la o nunta, in Milano. Un interlop i-a dat un pumn in fata, iar acum celebrul manelist a facut primele declaratii. Artistul a tinut sa lamureasca lucrurile, printr-un live pe Facebook. Desi anunta ca nu mai canta si ca…

- Razvan Ciobanu a incheiat o relatie amoroasa si pare ca tot nu-si gaseste linistea. Dupa episodul in care si-a acuzat fostul iubit de violenta, cratorul de moda a povestit o alta intamplare in care pratagonisti au fost tot el si Marius, fostul lui partener. Totul s-a intamplat intr-o sala de cinema,…

- Bogdan Daragiu a devenit istorie in viața lui Karmen Minune! Frumoasa artista are un nou iubit și, in primele imagini, cei doi apar foarte apropiați, semn ca iubirea e foarte mare. In plus, barbatul care ii face inima sa bata mai tare focoasei brunete i-a cunoscut deja familia. El a luat cina alaturi…