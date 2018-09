Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu, 38 de ani, e in aer la Dinamo dupa 0-1 cu Poli Iași, a treia infrangere la rand in Liga 1, și dupa scandalul cu Dan Nistor, caruia i-a reproșat faptul ca a vrut sa plece la FCSB și ca astfel i-a stricat vestiarul. In mai puțin de 24 de ore, ordinea favoriților sa-i ia locul lui Bratu s-a…

- Situația la Dinamo este una tot mai complicata și tensionata dupa trei infrangeri la rand și dupa scandalul Bratu - Nistor! Florin Bratu este ca și demis și nu a condus antrenamentul de azi, dar inca nu a discutat cu șefii clubului. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale…

- Florin Bratu l-a acuzat pe Dan Nistor dupa Poli Iași - Dinamo 0-1 ca vrea sa plece la FCSB și ca a destabilizat vestiarul dupa ce Gigi Becali a anunțat oferta. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale obținute de GSP.ro: Bratu nu mai este antrenorul lui Dinamo. Detalii…

- Dupa trei infrangeri consecutive, antrenorul Florin Bratu, 38 de ani, va pleca azi de la Dinamo. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale obținute de GSP.ro: Bratu nu mai este antrenorul lui Dinamo. Detalii AICI. Transfer spectacuos pregatit de Negoița in locul lui Danciulescu:…

- Negoița a fost avertizat ca o posibila numire a lui Alexa ar crea mari probleme cu ultrașii, dar afaceristul nu considera acest aspect o problema. Suporterii nu agreeaza posibila schimbare a lui Florin Bratu cu Dan Alexa. "Chirurgul" a intrat de-a lungul timpului in mai multe clinciuri cu ultrașii,…

- RAPID VIENA - FCSB ONLINE. "Da, cred ca Roman va intra titular joi in Europa League. Dica știe cum arata echipa, dar eu așa cred. Nu imi e teama cu un om credincios, nu poate greși. Cu Balașa imi era teama, ca nu se ducea duminica la Biserica. Nici Roman nu voia sa vina la noi, dar s-a dus…

- Cu 7 goluri incasate, apararea lui Dinamo, echipa lui Florin Bratu, e cea mai slaba dupa cea din 1965/1966. Atunci, defensiva lui roș-alba lua 9 goluri in primele 3 etape. Florin Bratu a fost foarte laudat pentru parcursul din play-out și pentru startul bun din acest sezon, victorie cu FC Voluntari,…

- Eliberat astazi condiționat dupa mai bine de 4 ani de inchisoare, Cristi Borcea (47 de ani) a vorbit despre clubul la care a petrecut 14 ani in perioada 1998-2012. Acesta insista pentru importanța construirii unui stadion nou in "Ștefan cel Mare" și il lauda pe actualul antrenor Florin Bratu. "Fotbalul…