Stiri pe aceeasi tema

- Mouscron a anuntat printr-un comunicat oficial despartirea de Mircea Rednic, la cateva zile dupa ce romanul a provocat un scandal uriasa prin cateva declaratii incendiare. "Dupa ce a reusit sa mentina clubul in prima liga si a avut un start de sezon excelent, rezultatele lui Mircea Rednic…

- Astra Giurgiu a invins, vineri, pe teren propriu, echipa Gaz Metan Medias, scor 4-3 (3-1), intr-un meci contand pentru etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Gratie acestei victorii, giurgiuvenii au acumulat 41 de puncte si si-au consolidat pozitia a patra in clasament. Echipa lui Edi Iordanescu are un avans…

- Astazi au loc primele meciuri din etapa a 24-a a Ligii I la fotbal. ACS Poli Timișoara intalnește FC Voluntari, de la ora 18:00, iar Astra Giurgiu primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș de la ora 20:45. Poli Timișoara și FC Voluntari sunt deja sigure ca vor juca in playout și au ca miza…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere. "In anul…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a vorbit, duminica, la „Adevaruri de viața”, despre faptul ca va intra in politica, dar face și cateva dezvaluiri și despre generalul Dumbrava. „Eu am incredere in Comisia Parlamentara. Știu ca acolo sunt oameni și oameni, pe unii dintre ei ii știu.…

- Tehnicianul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, ca jucatorii sai se asteptau la un meci foarte greu cu FC Viitorul, despre care spune ca este o "fabrica de jucatori". "Am intalnit campioana Romaniei, este o fabrica de jucatori, ne asteptam la un meci foarte greu.…

- Antrenorul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri, dupa remiza obtinuta pe terenul Viitorului, scor 1-1, ca jucatorii sai au controlat jocul in prima repriza si a pus caderea avuta in partea secunda pe seama meciurilor putine disputate in intersezon. "N-ar fi drept…

- Ceea ce conteaza acum e ca noua numire de la Curtea Constitutionala sa se faca in urma unei competitii corecte (Ion Guzun). La Chisinau s-a anuntat astazi o demisie importanta din justitie. Tudor Pantiru, care s-a aflat un timp scurt in fruntea Curtii Constitutionale dupa ce Alexandru Tanase isi incheiase…

- A doua parte a campionatului debuteaza cu meciul dintre Sepsi Sfantu Gheorghe și ACS Poli Timișoara, care e vineri, de la ora 18:00. Tot vineri, dar de la 20:45, se intalnesc Viitorul și Astra Giurgiu, doua dintre echipele implicate in lupta pentru play-off. Acest meci va fi arbitrat de Marius Avram,…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a fost invinsa de formatia rusa Ural Ekaterinburg cu scorul de 1-0 (1-0), joi, in ultima partida jucata de echipa pregatita de Edi Iordanescu in stagiul din Cipru. Golul formatiei la care joaca internationalul roman Eric Bicfalvi a fost inscris de georgianul…

- Plecarea, considerata ”fara lupta”, a fostului premier Mihai Tudose va fi rasplatita de PSD. El va prelua o alta „insarcinare politica”. „Domnul Grindeanu a actionat negativ dupa retragerea sprijinului politic. Mihai Tudose a avut decenta sa se retraga”, a declarat Gabriela Firea, la o televiziune de…

- Astra Giurgiu era in cautarea unui atacant dupa ce s-a desparțit in aceasta iarna de Anthony Le Tallec, plecat la Orleans. Formația lui Edi Iordanescu a rezolvat in aceasta seara problema și l-a imprumutat pe Urko Vera (30 de ani) de la CFR. Sursele GSP.RO susțin ca astralii s-ar fi ințeles cu liderul…

- Incepand de anul trecut consumatorii pot sa aleaga compania de distributie a curentului electric si a gazelor in functie de pretul oferit. Astfel, un startup romanesc a venit cu ideea de a lansa o platforma de negociere colectiva pentru consumatorii casnici, dar si pentru firme, care sa negociaze cu…

- Astra Giurgiu l-a legitimat pe Vlad Barbulescu, mutare care are menirea sa intareasca echipa lui Edi Iordanescu la capitolul “Under 21”. Barbulescu este un fotbalist de profil ofensiv, aflat printre golgheterii formatiei Viitorul Domnesti (Liga 3), in prima parte a campionatului. Barbulescu – nascut…

- Astra Giurgiu a caștigat fara mari emoții partida cu formația din a doua liga cipriota Karmiotissa Pano Polemidia, scor 2-0. Edi Iordanescu a testat pe parcursul acestui meci toți jucatorii pe care ii are la dispoziție. Prima repriza a fost controlata in totalitate de romani, care n-au avut insa prea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Cine e atacantul dorit insistent de CSU Craiova: cat și ce ofera oltenii pe Internaționalul camerunez Bertrand Anatole Abang, de la Astra Giurgiu. In vara, Astra l-a imprumutat de la New York Red Bulls, SUA, pe Bertrand Anatole Abang, un atacant de 21 de ani si 1,85 inaltime. Dupa evoluțiile bune ale…

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca transferul lui Alex Ionița la CFR sa se perfecteze zilele urmatoare. ...despre transferul lui Ionița: "Cred ca sunt șanse destul de mici ca Ionița sa ramana la Astra. In filosofia mea nimeni nu este mai presus de echipa. Sigur,…

- Ramasa fara sponsor dupa ce nu a ajuns la un acord cu Adidas, Simona Halep este in negocieri pentru a semna cu un nou producator de echipament sportiv. Simona Halep, locul 1 WTA, este aproape de a ajunge la un acord cu firma Lacoste, care ar fi dispusa sa ii satisfaca pretențiile financiare, care se…

- Laurențiu Buș (30 de ani) a fost unul dintre cei mai in forma fotbaliști ai celor de la Botoșani in prima parte a campionatului. Mijlocașul nascut in Cluj a semnat in aceasta dupa-amiaza cu Astra Giurgiu, alta formație aflata pe loc de play-off. Aflat in ultimele 6 luni de contract, jucatorul a fost…

- Astra pregatește plecarea lui Alexandru Ionița, fotbalist dorit insistent de CFR Cluj și Kayserispor. Pana atunci formația giurgiuveana pregatește o superlovitura pe piața transferurilor. Edi Iordanescu il dorește insistent pe Florentin Matei, jucator care in sezonul trecut a caștigat titlul in Croația…

- Florin Nița anunța ca nu vrea sa plece de la FCSB, in ciuda ultimelor zvonuri din interiorul clubului. Portarul anunța de asemenea ca nu vrea ca echipa sa sa fie considerata favorita la titlu. "Nu vreau sa scrieti ca vreau sa plec, eu am un contract cu aceasta echipa, le multumesc ca mi l-au prelungit…

- La inceputul noului an, “Tata Puiu” a primit cea mai minunata veste! Ramas somer de lux dupa despartirea de prima selectionata a Romaniei, Anghel Iordanescu trebuie sa faca rost de bani, urgent. Si asta pentru ca in familia „Generalului” se anunta nunta mare. Alex Iordanescu a facut „pasul cel mare”…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca în mod normal înlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarâta în sedinta conducerii

- Veste buna pentru antrenorul Astrei, Edi Iordanescu: Anthony Le Tallec ramane la Giurgiu. Atacantul francez se va intoarce in Romania, pentru a-si relua pregatirile alaturi de ocupanta locului 5 in Liga 1, dupa ce negocierile privind transferul sau la formatia franceza de liga secunda US Orleans nu…

- Atacantul francez Anthony Le Tallec se va intoarce in Romania, pentru a-si relua pregatirile alaturi de echipa de fotbal Astra Giurgiu, dupa ce negocierile privind transferul sau la formatia franceza de liga secunda US Orleans nu s-au concretizat, informeaza presa din Hexagon. "Pe plan…

- Edi Iordanescu se afla in vacanța, insa e gata sa renunțe la funcția de antrenor al Astrei daca Alex Ionița va fi vandut la CFR Cluj și conducerea giurgiuvenilor nu-i va gasi inlocuitor. "Mi-as dori sa raman la Astra cel putin pana la vara, insa in fotbal nu poti fi niciodata sigur ce urmeaza. Este…

- Astra Giurgiu analizeaza in perioada de vacanța competiționala cele mai bune variante pentru completarea lotului antrenat de Edi Iordanescu. "Avem nevoie de intariri pentru a ataca cu succes obiectivul patrunderii in play-off", a punctat antrenorul și dupa ultimul meci oficial al anului. Una dintre…

- PSD Timiș va avea conducere statutara abia din anul 2018. Plecarea lui Sorin Grindeanu a afectat grav organizația, care insa a ramas una unita, susține președintele executiv Calin Dobra. Paradoxal, deși este cel mai mare partid in județ, PSD are și organizații unde are doar doi membri. „Anul 2017 a…

- Gica Hagi a dezvaluit ca despartirea de Viitorul este tot mai aproape, in cazul in care va primi o oferta buna. "Nu pot sa stau toata ziua sa formez jucatori si sa creez echipe. N-am cum. Intr-o buna zi, bineinteles ca si eu mi-as dor sa antrenez la un nivel foarte bun. Turcia, Anglia, Germania...…

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…

- Astra Giurgiu a facut un pas important spre play-off dupa ce s-a impus, vineri, pe teren propriu, impotriva celor de la FC Botosani, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii 1. Echipa lui Edi Iordanescu a jucat in inferioritate numerica din minutul 30.

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, s-a declarat fericit de faptul ca formatia sa a reusit sa invinga FC Botosani, scor 2-1, desi a evoluat in inferioritate numerica timp de o ora si a anuntat ca are nevoie de intariri in

- Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani a declarat ca echipa pregatita de Costel Enache are forta de a castiga meciul de vineri din runda a XII-a a Ligii I cu Astra Giurgiu.Oficialul gruparii locale sustine ca in ciuda celor doua esecuri cu Chiajna si FCSB, ambele pierdute cu scorul de 3-0, atmosfera…

- Timp de patru ani si jumatate, Cosmin Olaroiu a castigat sapte trofee la formatia din Dubai, cucerind inimile suporterilor. Acestia si-au aratat respectul fata de tehnicianul roman printr-un banner urias.

- Pentru unii, mașinile puternice sunt greu de stapanit chiar și in parcare. A dovedit-o un tanar din Grebanu care a accidentat vineri un pieton, in municipiul Ramnicu Sarat. La plecarea din parcare, șoferul a navalit pe trotuar, lovind un batran care s-a nimerit in fața bolidului. Accident stupid s-a…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat incheierea unei noi majorari de capital in valoare de 330 mil. euro. Banii vor fi utilizați pentru oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.

- Numai istorie nu a fost Narcisa pentru Nicolae Guta, dupa ce au divortat. Au urmat certuri repetate, amenintari, interventia politiei... Cu toate acestea, nabadaiosul manelist este acum pe punctul de a face pace definitiv cu femeia despre care spunea, acum cativa ani, ca este singura din sufletul lui…

- George Harrison, unul dintre cei patru ”Beatles”, și Eric Clapton, faimosul artist, s-au imprietenit in 1964, chiar de la prima vedere. Peste ani, Eric avea sa se casatoreasca cu ”Pattie” Weston, fosta soție a lui George. In ianuarie 1969, dupa ce Harrison, suparat pe Mc Cartney și pe Lennon decide…

- Mijlocasul Constian Budescu a declarat, duminica seara, dupa ce a marcat din corner la meciul castigat de FCSB cu Juventus Bucuresti, scor 4-0, in Liga I, ca nu este singurul jucator care executa cornere la formatia lui Nicolae Dica, subliniind ca nu a fost afectat de declaratiile finantatorului…

- Formatia de esalon secund Hermannstadt s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi, pe teren propriu, de Juventus Bucuresti, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Morariu ’59 (autogol) si Tatar ’67.Partidele Chindia Targoviste – Astra Giurgiu si ACS Poli…

- Astra Giurgiu i-a administrat o corectie dura rivalei FCSB, 2-0, in etapa a 19-a a Ligii I. La finalul meciului, eleveii lui Edi Iordanescu au petrecut de zor in vestiar, iar injuraturile la adresa formatiei lui Gigi Becali au facut parte din repertoriul acestora.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitatii Comisiei intr-un mod corespunzator.

- Greu incercata de doua pierderi suferite in doar cateva zile, echipa Teatrului de Revista “Constantin Tanase” se vede nevoita de aceasta data sa accepte ca, la doar o zi de la inmormantarea Stelei Popescu, buna ei prietena, Cristina Stamate, a urmat-o pe drumul fara de intoarcere. “Inca o veste napraznica…

- Astra Giurgiu primește vizita celor de la FCSB intr-un meci din etapa a 19-a din Liga 1. Partida incepe la ora 20:45 și e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro Vezi meciul liveTEXT Giurgiuvenii trag tare pentru a-și pastra locul de play-off, ei aflandu-se in acest moment…

- Juventus Bucuresti - Concordia Chiajna 0-5. Golurile au fost marcate de Cristescu '3, '90+2, Deaconu '38, Bumba '86 si Bud '90+1.0-1: Cristescu a deschis scorul din sase metri, reluand in plasa mingea respinsa de Draghia la un sut al unui jucator al oaspetilor.0-2: Deaconu a marcat…

- Continua sa apara reactii dupa plecarea dintre cei vii a actritei Stela Popescu. De aceasta data Andreea Marin este cea care si-a exprimat regretul fata de greaua pierdere suferita de lumea artistica autohtona si nu numai. O revazuse recent pe Stela Popescu. Mai exact in urma cu doar doua zile, la un…

- Concordia A va primi astazi de la ora 18:00 la Chiajna vizita formatiei Astra Giurgiu intr-un meci care se va disputa an cadrul etapei a XVIII-a a Ligii I. Formatia „Comisarului” Ion Moldovan va incerca sa-si ia in fata astralilor revansa dupa eliminarea suferita in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei,…