Stiri pe aceeasi tema

- Multe semne de intrebare au aparut de curand printre internauți, și anume, daca fiica prezentatoarei tv Andreea Esca, Alexia Eram are sau nu o relație amoroasa cu un tanar cantareț, Mario Fresh. Totul a inceput la petrecerea de zile mari pe care Andreea Esca a dat-o la majoratul fiicei sale, chiar luna…

- Scandal in Comisia de invațamant a Camerei Deputaților. Directorul Editurii Didactice și Pedagogice a fost chemat sa dea explicații pentru greșelile din noile manuale. Deputații i-au reproșat ca manualele sunt scumpe și proaste.

- Deputatul USR Iulian Bulai a transmis joi ca femeile care au avut venituri din drepturi de autor risca sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului, dupa ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definitia veniturilor din activitati independente din articolul

- Lorena Balaci și-a dedicat viața fotbalului. Fiica legendarului Ilie Balaci a renunțat la designul vestimentar pentru a duce mai departe pasiunea tatalui sau și ocupa in prezent funcția de secretar general la fosta Juventus București! In familia Balaci, așchia nu sare departe de trunchi. Lorena, fiica…

- Laurențiu Duța este unul dintre cei mai longevivi artiști din Romania, iar de succes nu se bucura doar in plan profesional, ci și in plan personal. Membrul trupei 3rei Sud Est are toate motivele sa se mandreasca cu familia minunata pe care o are. Laurențiu Duța, in varsta de 42 de ani, este casatorit…

- Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia Moculescu, au fost protagonistele unui scandal monstru in culisele unei emisiuni de televiziune. Cele doua și-au aruncat vorbe grele. Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a revenit din Italia, acolo unde a trecut prin momente cumplite…

- Nidia Moculescu este neagra de suparare, dupa ce mama sa a tradat-o si s-a refugiat in bratele lui Cristi Marin. Cele doua au fost invitate intr-o emisiune TV, unde nu a existat loc de impacare, asa ca cele doua s-au luat la harta.