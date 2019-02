Exclusiv! Fiica lui Boureanu, plina de sange la Urgenta!

Stiri pe aceeasi tema

- INITIATIVA DE SUFLET… Pe pagina de socializare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt„ a aparut ieri un indemn catre cetatenii judetului Vaslui. Iata ce au avut de spus reprezentantii ISU Vaslui:

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca a dispus o serie de masuri de urgenta in ceea ce priveste ''situatia grava'' de la Complexul Energetic Oltenia. "Mi s-a adus la cunostinta ieri, cu suspecta si nepermisa intarziere, situatia grava de la Complexul Energetic Oltenia.…

- Un nou exercitiu de testare si verificare a sirenelor Un nou exercitiu de testare si verificare a sirenelor de înstiintare, avertizare si alarmare în situatii de protectie civila are loc miercuri, la nivel national, între orele 10:00 si 11:00. Sirenele din tara vor…

- Pompierii au fost chemati sa inlature copacii cazuti luni pe DN 7, in zona Lazaret, unde s-au prabusit in ultimele 24 de ore foarte multi arbori din cauza zapezii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Cristina Criveanu, relateaza Agerpres."Echipaj…

- Intrunit joi, 29 noiembrie 2018, Comitetul de Urgența al FRF a hotarat ca la toate partidele de fotbal din Romania sa fie intonat imnul de stat al Romaniei, pentru a marca momentul istoric al Marii Uniri. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2FQNXmP

- Ioana Boureanu nu a implinit inca 18 ani, dar cand iese pe strada intoarce privirile! Pe toate! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Fiica fostului politician Cristian Boureanu a „lovit” și in urma cu cateva zile. O ieșire in parc, la o scurta plimbare alaturi de o prietena, a transformat-o in ”diva”…

- In saptamana 19 – 23 noiembrie se va desfașura cea de-a doua ediție a campaniei ”Noi donam, noi salvam”, inițiata de Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, in cadrul careia personalul medical va dona sange, pentru a ajuta Centrul de Transfuzie Sanguina, dar și pentru a mobiliza, prin puterea…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca recruteaza, prin incadrare directa, angajati pentru 244 de posturi la nivel national, dintre acestea 108 fiind pentru ofiteri si 124 pentru subofiteri.