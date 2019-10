Stiri pe aceeasi tema

- Renato Usatii a raspuns provocarii socialistului Bogdan Țirdea, care l-a invitat sa mearga in Piața Roșie din Moscova pentru a dovedi ca nu are probleme cu justiția din Federația Rusa. Liderul Partidului Nostru s-a filmat aseara in fața GUM-ului din centrul capitalei Rusiei, de unde i-a indemnat pe…

- O noua ediție a Festivalului Toamnei a avut loc la finalul saptamanii trecute la Targu Jiu. Manifestarile dedicate toamnei și recoltei au avut loc atat in Piața Centrala și in Piața 9 mai, cat și in zona pietonala din centrul municipiului. Au fost organizate expoziții cu produse de sezon și degustare…

- Festivalul Toamnei are loc și in acest an la Targu Jiu. Consiliul Local și Primaria Municipiului Targu Jiu, prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși” Targu Jiu, invita cetațenii in perioada 4-6 octombrie 2019…

- Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Razboi Mondial are loc în contextul exacerbarii tendintei ofensiv-mitologice din ultimii ani a Rusiei oficiale de a rescrie, reinterpreta si manevra în scop politic pâna la saturatie…

- Liderul Partidului Liberal, ex-primarul de Chisinau Dorin Chirtoaca, a decis sambata, 24 august, sa ocupe simbolic Piata Rosie de la Moscova, in semn de protest fata de evenimentele organziate la Chisinau de Igor Dodon, dedicate „eliberarii Moldovei de fascism”.

- • O familie ieseana cu peste 100 de membri continua sa ia copii in plasament • Oameni simpli de la tara, care au avut puterea de a creste zeci de copii, desi nu le apartineau • Totul a inceput cand fiica lor de 18 ani a murit inecata • Astazi au casa plina de copii, [...]