EXCLUSIV FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali a decis cine va prelua echipa

EXCLUSIV FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali a decis cine…

Dupa mai multe runde de negocieri, Gigi Becali a decis ca Mihai Teja sa fie noul antrenor de la FCSB, in locul lui Nicolae Dica. Potrivit surselor GSP.RO, Mihai Teja, 40 de ani, este alesul lui Gigi Becali, urmand ca anunțul sa fie facut in zilele urmatoare. Cei doi s-au ințeles asupra colaborarii, iar Teja, care in prezent antreneaza la Gaz Metan, revine la FCSB, acolo unde a fost antrenor secund. ...