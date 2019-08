Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politisti din Olt au fost chemati la audieri pentru a da detalii despre ancheta facuta dupa ce parintii Alexandrei Macesanu au reclamat, in urma cu noua zile, disparitia fetei de 15 ani. Acestia au spus ca au fost audiati in calitate de martori. Procurorul care s-a ocupat initial de Alexandra,…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…

- Coșmarul din Caracal a ingrozit Romania. O echipa Libertatea, Maria Andrieș și Daniel Stanciu, a urmarit ancheta autoritaților, dar și felul in care a crescut furia in randul lucuitorilor in micul oraș din Olt. Ce au gasit criminaliștii in curtea lui Gheorghe Dinca? Care a fost rezultatul cautarilor…

- Scafandrii chemați sa caute probe in lacul din apropierea casei lui Gheorghe Dinca s-au retras fara sa gaseasca noi indicii. Intr-un butoi a fost gasit un inel ars care pare sa aparțina Alexandrei, tanara de 15 ani disparuta de miercuri, transmite Mediafax.Cautarile in lac au fost sistate…

- Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal, unul dintre cei care și-au pierdut postul dupa cazul cutremurator al Alexandrei Maceșanu, susține ca a „acționat perfect”! Intrebat de ce a așteptat sa se faca dimineața pentru a interveni, Mirea a raspuns sec: „Nu am stat deloc. Noi am muncit!”. „Eu nu lucrez…

- Specialistul criminolog Dan Antonescu a comentat la Realitatea TV cazul Alexandrei Macesanu, fata în vârsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, care a disparut pe 24 iulie.

- O cercetare administrativa referitoare la accidentul din Bals in care au fost implicate trei autospeciale de politie a fost dispusa de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu.