- Gabi Torje n-a fost oprit in lot de Florin Bratu pentru meciul de la Botoșani, iar in spatele deciziei antrenorului s-ar afla mai mulți factori. Mijlocașul nu se afla intr-o forma prea buna, iar in plus, Bratu ar fi deranjat de atitudinea lui Gabi Torje, atat de la antrenamente, cat și cea din afara…

- Din cate se pare, conform Digi Sport, jucatorul de 28 de ani a avut cateva escapade nocturne, iar Bratu nu tolereaza ca elevii sai sa aiba o viata extrasportiva agitata. In plus, Torje nu e la greutatea optima, avand trei kilograme mai mult si pe langa randamentul slab din timpul meciurilor, el nu are…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, miercuri, comentand ratarea calificarii reprezentativei Under 19 a Romaniei la Campionatul European din 2018, ca jucatorii romani trebuie sa invete sa lupte pana la capat, precizand ca ei au primit o lectie de la Ucraina, cea care s-a calificat…

- Ionel Danciulescu (41 de ani) a fost învestit în funcția de director general al lui Dinamo. În aceste condiții, Danciulescu a devenit cel mai important om din club, dupa finanțatorul Ionuț Negoița

- Antrenorul Florin Bratu ii atrage atenția lui Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, dupa observațiile pe care acesta le-a facut, anunțand ca jucatorul va pleca in vara de la Dinamo. Tehnicianul a luat și prima masura, iar la meciul de azi cu Gaz Metan mijlocașul e doar rezerva. "Daca domnul Opria…

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo: ”Este bine, are entuziasm!”. Ramas fara contract, dupa ce s-a desparțit de gruparea spaniolr Rayo vallecano, internaționalul roman Razvan Raț se antreneaza alaturi de jucatorii de la Dinamo. Ajuns la 36 de ani, Razvan Raț trage tare la ședintele de pregatire ale ”cainilor…

- Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, a vorbit din nou despre situația jucatorului sau și da asigurari ca mijlocașul e concetrat sa evolueze cat mai bine la Dinamo. Miercuri, la o zi dupa infrangerea din Cupa Romaniei, Florin Bratu iși manifestase nemulțumirea fața de declarațiile lui Opria. "A…

- Gabi Torje s-a aratat dezamagit de eliminarea lui Dinamo din Cupa Romaniei dupa infrangerea de la Craiova, scor 0-1, și a lansat un atac dur la adresa suporterilor olteni. "Am pierdut singura șansa pe care o mai aveam de a ajunge in cupele europene. E dezamagitor. Le cerem scuze fanilor. Acceptam criticile.…

- Impresarul Cristea Opria anunța plecarea lui Gabi Torje de la Dinamo. Mijlocașul nu va mai continua din vara, cand i se va termina imprumutul la formația alb-roșie. "Va dati seama ca Torje este foarte afectat. El nu a venit la Dinamo sa se bata acum pentru play-out, a venit la Dinamo sa se bata pentru…

- FCSB a primit o oferta scrisa pentru Harlem Gnohere. Bursaspor, ocupanta locului 12 in Superliga din Turcia, il vrea pe "Bizon", pentru care a oferit deja doua milioane de euro. Gigi Becali nu vrea sa-l cedeze pe atacantul francez pentru o suma mai mica de trei milioane de euro. Gigi…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, informeaza Agerpres.ro.…

- Fundașul Valerica Gaman a fost aspru criticat dupa ce a fost ridiculizat de Gabi Torje la golul doi marcat de Dinamo in poarta FCSB-ului, in remiza de pe Arena Naționala din urma cu doua zile, 2-2. Basarab Panduru și, mai ales, Cornel Dinu nu au avut mila de fundașul roș-albaștrilor: "De mult nu l-am…

- Gabi Torje a fost zguduit de finalul derby-ului Dinamo - FCSB 2-2, dupa ce echipa sa a fost egalata de Teixeira la ultima faza a meciului. Imediat dupa gol mijlocașul revenit in aceasta iarna in Liga 1 a parasit banca de rezerve și s-a indreptat catre vestiare. Imaginile televiziunilor l-au surprins…

- Gabi Torje, cel mai bun jucator al partidei Dinamo - FCSB, 2-2, a parut vizibil mișcat la interviul de dupa meci. "Ne pare rau. E dureros sa pierzi doua puncte in ultima secunda. Ne pare rau și pentru Hanca. Trebuie sa se linișteasca. Asta e fotbalul. Avem șansa sa ne reparam greșeile. Suntem o familie.…

- Gigi Becali declara ironic inaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB ca dorește sa-l vada pe Gabi Torje titular. Calculul nu s-a dovedit prea ințelept. Torje a inceput din primul minut și a fost artizan la ambele goluri marcate de "caini" pana in minutul 60. La reușita de 1-0, Torje le-a innodat picioarele…

- Mircea Rednic (55 de ani) si-a incheiat prematur aventura la Mouscron! Desi sezonul trecut a reusit sa salveze formatia belgiana de la retrogradare, iar in acest an echipa este lipsita de griji in privinta viitorului sau in prima liga, „Puriul” a fost demis. Cu toate acestea, perioada de somaj a antrenorului…

- Ionuț Nedelcearu va fi vandut de Dinamo in prima liga din Rusia, la Ufa, și nu va fi pe teren in derby-ul cu FCSB de duminica. Fundașul de 21 de ani se inscrie astfel pe o lista extrem de consistenta a jucatorilor din ultimii ani care, imediat dupa ce au primit banderola de capitan, au parasit Dinamo.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a ințeles cu Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, pentru transferul lui Adam Nemec. Atacantul slovac de 32 de ani este in ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, iar FCSB l-a dorit in aceasta iarna. Deși echipa intre roș-albastra și Dinamo a existat un…

- Dinamo s-a impus pe terenul Chiajnei, 4-3, dupa un meci extrem de spectaculos, iar Cornel Dinu s-a dat in stamba in studioul Telekom Sport, acolo unde a facut o declarație ciudata despre Gabriel Torje. Meciul a consemnat revenirea lui Gabi Torje in tricoul alb-roșu, dupa 7 ani. Mijlocașul a marcat…

- Cornel Dinu a analizat victoria lui Dinamo de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 4-3, și n-a avut cuvinte de lauda la adresa "cainilor". Jucatorii luați la ținta au fost Aitor Monroy și Gabi Torje, aduși in aceasta iarna. "Dinamo a profitat de lentoarea axului central de la Chiajna, ma refer la Andrei…

- Vasile Miriuța a gasit explicațiile pentru golul 3 primit de Dinamo in victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. "E inadmisibil sa conduci la doua goluri diferența și sa iei goluri așa. O sa am o discuție cu jucatorii. Sunt suparat pe echipa pentru ca s-a relaxat dupa fiecare gol. Ma bucur pentru…

- Concordia – Dinamo 3-4. Toate reacțiile dupa nebunia de meci de la Chiajna. Dinamo a urcat pe loc de play-off dupa un meci cu o repriza incredibila, in care s-a marcat de 7 ori. Bumba, Concordia „Ambele echipe sunt valoroase. A fost un meci frumos. I-am dedicat golul soției mele. A fost o prostie ce…

- Dinamo a inchis mercato de iarna prin transferurile lui Gabi Torje și Antun Palici. Croatul a primit ieri rezultatele testelor medicale și i-a fost inregistrat contractul valabil pana in iunie 2019. Cei doi au șanse mari sa joace cu FCSB, pe 18 februarie. In plus, Torje ar putea aparea și contra Chiajnei,…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre revenirile lui Gabi Torje și Antun Palici. Primul ar putea intra inca din urmatoarea etapa, de la Chiajna, in timp ce croatul poate fi apt abia la meciul cu FCSB, de saptamana viitoare. "Torje va intra mai repede in joc. Azi i-a venit…

- Gabriel Torje, cel mai rasunator transfer facut de Dinamo in aceasta iarna, va fi prezent astazi, la ora 11:30, la casele de bilete ale stadionului din Ștefan cel Mare. Mijlocașul de 28 de ani va participa la o acțiune a suporterilor, pentru a vinde tichete fanilor pentru meciul cu CSU Craiova și pentru…

- Antun Palici a revenit in Romania și a semnat un contract valabil pe un an și jumatate cu Dinamo. Mijlocașul in varsta de 29 de ani a ajuns la "caini" din postura de jucator liber de contract dupa desparțirea de Mouscron. Palici va avea un salariu lunar de 7.000 de euro. Atat Palici cat și Gabi Torje…

- Cu doar doua zile inainte de primul meci oficial al anului, acasa cu CSU Craiova, vital pentru calificarea in play-off a cainilor, oficialii din Groapa au reușit intr-un final sa-I convinga sa semneze pe Gabi Torje și Antun...

- Gabi Torje a semnat astazi cu Dinamo și a oferit deja primele declarații pentru site-ul oficial al echipei. "Sunt bucuros ca am revenit la echipa mea de suflet, mi-am dorit foarte mult sa imbrac din nou tricoul alb-roșu. Dinamo este clubul care m-a lansat in fotbalul european și nu pot uita niciodata…

- Gabi Torje s-a ințeles in cursul zilei cu Dinamo, "cainii" aducand inapoi un maestru al loviturilor libere și al paselor decisive. "Cainii roșii" aur reușit sa dea cea mai rasunatoare lovitura de pe piața transferurilor din Romania! Gabriel Torje, 28 de ani, a acceptat sa revina in Ștefan cel Mare,…

- Dinamo incearca aducerea lui Gabi Torje, sub forma de imprumut de la Ahmat Grozny. Torje și-a dat acordul pentru revenirea la Dinamo, dar mutarea este blocata de Konyaspor, echipa la care mijlocașul de 28 de ani a jucat in prima parte a sezonului și care are o datorie de cateva sute de mii de euro la…

- Negocierile dintre Gabi Torje și Dinamo s-au finalizat, iar mijlocașul va semna in urmatoarele ore cu echipa alb-roșie. Dinamo și mijlocașul de 28 de ani au ajuns la un acord, iar fotbalistul lui Ahmat Grozny va fi imprumutat pe urmatoarele 6 luni. Mijlocașul lateral a efectuat in aceasta dimineața…

- Transferul lui Gabi Torje la Dinamo va fi oficializat azi. Fotbalistul de 28 de ani, care se afla sub contract cu Akhmat Grozny, va fi împrumutat la gruparea din Stefan cel Mare pâna în vara. În aceasta dimineata, Torje a efectuat vizita medicala,…

- Șansele ca Gabriel Torje sa semneze in cele din urma cu Dinamo cresc de la ora la ora. Fotbalistul s-a ințeles cu formația din "Ștefan cel Mare" asupra salariului pe care il va incasa, singurul lucru care lipsește acum este acordul din Rusia. Torje va lua de la Dinamo 10.000 de euro lunar, restul de…

- Gabi Torje este tot mai aproape de revenirea in Liga 1, sub forma de imprumut de la Ahmat Groznai. Șefii lui Dinamo au negociat cu mijlocașul de 28 de ani, dar ACS Poli Timișoara spera sa-l deturneze, avand și sprijinul impresarului lui Torje, Cristea Opria. Cu toate acestea, Torje ia in cacul doar…

- Gabi Torje, 28 de ani, e foarte aproape de a reveni la Dinamo! Mijlocașul care ține de Akhmat Grozny, iar in tur a fost imprumutat la Karabukspor, ar putea juca pentru Dinamo in acest retur de campionat, informeaza TV Digi Sport. "Eu am aflat acum, de la voi. Indiferent ce jucator nou vine, nu are…

- Dupa ce Rivaldinho a ajuns la Levski Sofia, formația bulgara a mai adus un jucator de la Dinamo. Levski Sofia l-a transferat pe mijlocașul portughez Filipe Nascimento, iar Dinamo a primit 200.000 de euro, potrivit TV Telekom Sport. Inițial, Nascimento trebuia sa ajunga in Bulgaria in contul transferului…

- Vasile Miriuta a vorbit despre probleme din lotul lui Dinamo si l-a anuntat pe Jaime Penedo ca isi poate pierde locul de titular. ...despre transferul lui Filip: "Steliano Filip nu are nicio problema. Se pregateste foarte bine. Daca vine o oferta buna pentru club poate pleca.. Capitan il pun pe Hanca.…

- Steliano Filip, capitanul lui Dinamo, știe de ce FCSB nu vrea ca rivalii sa fie in play-off. Nu vorbește despre o "alianța" cu CFR Cluj, ci despre meciuriel directe dintre cele doua formații. "Este normal (n.r. ca FCSB sa nu o vrea pe Dinamo in play-off), pentru ca stim cu totii ce inseamna un meci…

- Eric de Oliveira a semnat in cele din urma cu Al-Markhiya Sports Club, acolo unde va incasa 250.000 de euro pentru urmatoarele sase luni, scrie telekomsport.ro. Citeste si Ianis Hagi, blocat de Fiorentina. Motivul pentru care nu poate reveni la Viitorul "FC Viitorul anunta ca jucatorul…

- Unul dintre cei mai buni jucatori de la campioana Romaniei, brazilianul Eric de Oliveira, nu a facut deplasarea cu echipa in cantonamentul din Turcia, iar clubul a explicat, prin intermediul unui comunicat, situatia actuala a mijlocasului.FC Viitorul anunta ca jucatorul Eric de Oliveira a primit o oferta…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Casa Regala informeaza vineri ca nu a primit nicio oferta din partea RA-APPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie 2018, Custodele Coroanei urmand a actiona conform legislatiei in vigoare.

- Dupa jumatate de an in care a jucat foarte putin la CFR Cluj, Dan Nistor a simtit nevoia de a-si spune varianta conform careia ar fi tinut pe nedrept de Dan Petrescu pe banca de rezerve in Gruia. Protagonistul unui schimb in vara, atunci cand Nascimento si Nistor au schimbat taberele pe…

- Valeriu Argaseala a declarat, duminica seara, ca FCSB nu a primit nicio oferta pentru Harlem Gnohere din Turcia sj ca Denis Alibec va fi in continuare jucatorul echipei bucurestene."Nu am primit nicio oferta pentru Gnohere din Turcia, in aceste zile e posibil sa se vehiculeze foarte multe…

- CFR Cluj cauta sa rezolve cat mai repede transferurile pentru aceasta iarna, șefii dorind probabil ca Dan Petrescu sa aiba la lucru toți jucatorii noi inca de la inceputul pregatirii. Dupa Valentin Costache (800.000 de euro - de la Dinamo) și George Țucudean (450.000 de euro - de la Viitorul), ardelenii…

- Marius Șumudica putea pleca de la Kayserispor mai repede decat s-ar fi așteptat. Tehnicianul roman a avut o oferta de 1,8 milioane de euro din Qatar, de la Al Gharafa, insa a refuzat pentru a ramane la turci. A explicat de ce a luat aceasta decizie: "Oricine are nevoie de bani, oricarui om ii plac…