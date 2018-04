Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga i-a povestit avocatului sau ca nu mai are vointa sa traiasca, dar trebuie sa isi puna in ordine afacerea si bunurile. In plus, acum spune ca a consumat droguri in ziua crimei, desi la audieri a negat vehement.

- Asasinul din Brașov care și-a macelarit intreaga familie ținea, de ani buni, ”un fel de testament”, așa cum Florin Buliga iși botezase propriile insemnari așternute cu pixul, in propria ordine a minții bolnave, pe filele unei agende. Ganduri amestecate, greu de descifrat, despre rolul lui pe acest pamant,…

- Florin Mircea Buliga s-a predat politiei, dupa ce si-a omorat cu sange rece familia in casa in care locuiau impreuna. " Criminalul de la Brasov" le-a marturisit atat anchetatorilor, cat si avocatului sau, ca a fost afectat de moartea mamei sale. Aceasta a murit, blestemandu-l.

- Barbatul din Brasov arestat dupa ce si-a ucis sotia si cei doi copii a tinut un jurnal detaliat, in care a scris atat inainte, cat si dupa oribila crima. Jurnalul este acum proba in dosar, iar anchetatorii au astfel indicii ca si-ar fi premediat actiunile, scrie digi24.ro.

- Florin Buliga, barbatul care a recunoscut ca și-a ucis soția și cei doi copii, iși nota gandurile pe o agenda. Publicam insemnarea facuta la puțin timp dupa asasinate. In noaptea de 26 spre 27 martie, un afacerist din Brașov, Florin Mircea Buliga, și-a ucis soția, Monica, și pe cei doi copii…

- Florin Buliga este barbatul care și-a ucis soția și pe cei doi copii ai sai, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, in timp ce aceștia dormeau, dupa ce a facut o vizita la o manastire. Buliga a lasat un jurnal, gasit de anchetatori. Criminalul din Brașov a incercat sa se sinucida, dar nu a reușit.„26.03.2018…

- Continua dezvaluirile socante despre suceveanul care in urma cu cateva zile si-a ucis cu sange rece sotia si cei doi copii in locuinta din Brasov, acolo unde se mutasera de cativa ani. Florin Mircea Buliga le-a povestit anchetatorilor ca soția și copiii sai sunt „ingeri" și ca in ...

- Comportamentul ciudat al lui Florin Mircea Buliga poate deveni caz de studiu in psihiatrie. Potrivit psihologului Ana Maria Rusizan, este posibil ca barbatul sa fi suferit o criza psihotica, pe fondul unor frustari sau al unei depresii, dar si pe fondul consumului de droguri.

- Florin Buliga, omul de afaceri din Brasov care si-a omorat sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, se drogase. Raportul toxicologic arata ca barbatul consumase o substanța care se gaseste in cannabis. Analizele cerute de procurori au scos in evidenta urme de THC, substanta activa…

- Rezultatele preliminare ale autopsiilor in cazul triplei crime din Brașov arata Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și cei doi copii, in timp ce dormeau. Pe trupurile lor nu au fost gasite urme de autoaparare, ceea ce indica faptul ca nu au putut lupta pentru viața lor.

- Descoperire șocanta in cazul lui Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a omorat sotia si copiii! Procurorii au decis sa ii se faca analize de sange, iar rezultatul confirma cele mai negre temeri.La audieri, Florin Mircea Buliga a declarat ca este consumator ocazional de droguri,…

- In timpul audierilor de miercuri, 28 martie, Florin Mircea Buliga a povestit anchetatorilor cum și-a ucis intreaga familie. Se pare ca barbatul și-a ucis prima data soția, care ar fi incercat sa se apere, insa fara succes. Dupa ce a ucis-o, Buliga i-a pus un ghiveci cu flori pe piept.…

- Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a omorat sotia si copii si-a recunoscut faptele, a spus ca nu le regreta si a insistat ca nu este bolnav psihic. Barbatul a spus ca vrea sa-si primeasca cat mai repede pedeapsa, constient ca va fi mare.

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Mircea N. Stoian a scris un text pe blog despre crima din Brașov. Cazul a fost cel mai mediatizat in ultimele zile la noi in țara. Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și copiii, el reușind sa ascunda foarte bine problemele cu alcoolul și intențiile lui criminale. Mircea N. Stoian a vorbit despre acest…

- Suceveanul care si-a ucis sotia si cei doi copii intr-un apartament din Brasov, acolo unde locuiau de mai multa vreme, nu regreta nimic din ceea ce a facut. Mai mult, Florin Mircea Buliga spune ca le-a facut un bine celor trei suflete rapuse si ca dupa ce i-a injunghiat a luat legatura telepatic cu…

- Avocatul criminalului de la Brașov a facut dezvaluiri șocante despre clientul lui, informeaza adevarul.ro. Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, a fost arestat miercuri pentru 30 de zile si a anuntat ca nu va contesta decizia. „A povestit ca acum sase ani a…

- Florin Mircea Buliga, barbatul din Brașov care marți și-a ucis soția și copiii nu isi regreta faptele, fi ind convins casi-a trimis familia catre o lume mai buna. Barbatul este și consumator ocazional de droguri. Firma PhoenixGem la care lucra este administrata de SC Kimwonhan Phoenix SRL și vinde produse…

- Florin Mircea Buliga, barbatul care si-a ucis sotia si cei doi copii, a fost arestat miercuri, 28 martie, pentru 30 de zile si a anuntat ca nu va contesta decizia magistratilor. Avocatul desemnat din oficiu sa-l reprezinte pe perioada urmarii penale spune ca Buliga i-a povestit ca era obsedat de cifra…

- Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis familia. Cine era sotia criminalului din Brasov, Florin Mircea Buliga. Barbatul a savarsit o crima care a ingrozit...

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Noi detalii in cazu tripului asasinat care a șocat intreaga țara! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sange rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvaluit ca asasinul era drogat in momentul in care si-a omorat familia. Anchetatorii au gasit canabis in mașina…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Un baiat de 13 ani și o fata de 18 ani, impreuna cu mama lor, au fost uciși de tatal lor, un om de afaceri din Brașov, care se numește Florin Mircea Buliga. Acesta se afla acum in arest și le-a povestit achetatorilor cum a planuit crima – a acționat, așadar, cu premeditare – apoi a așteptat ca victimele…

- Suceveanul care si-a ucis familia, la Brasov, iar apoi s-a predat la politie, a declarat ca tot ce a facut a fost pentru a-si salva sotia si cei doi copii, pe care i-a trimis „spre o lume mai buna”. Florin Mircea Buliga, de 43 de ani, nu regreta ceea ce a facut.Purtatorul de cuvant al Parchetului ...

- Mircea N. Stoian crede ca exista o legatura intre crima de la Brașov și templul dorințelor de la Șinca Veche. Acest loc a fost frecventat de criminalul Florin Mircea Buliga, inainte de a-și ucide cu sange rece intreaga familie. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca in felul acesta le-a „eliberat” sufletele…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul triplei crime de la Brașov, unde un tata și-a ucis sotia si cei doi copii, o fata si un baiat cu varste de 18 si, respectiv, 13 ani. Apropiatii sunt...

- Criminalul din Brașov, Florin Mircea Buliga, a facut declarații halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu soția și cei doi copii pe care i-a omorat. Barbatul susține ca victimele i-au transmis ca „e mai bine acolo”. De asemenea, el le-a mai spus polițiștilor ca a vorbit…

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…

- Florin Mircea Buliga s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, pentru a se preda, dupa ce si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat cu propunere de arestare preventiva.

- Criminalul din Brașov se afla, pentru moment, in arest. Audiat de oamenii legii, barbatul nu a stat prea mult pe ganduri și le-a oferit acestora o explicație care i-a adus in stare de șoc. Florin Mircea Buliga le-a povestit anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi.

- Barbatul care si a omorat sotia si cei doi copii ai sai a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului cu propunere de arestare preventiva, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Brasov, citat de Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii ai sai a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului cu propunere de arestare preventiva, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Florin Mircea Buliga, un barbat din Brasov, era vazut ca un om fara probleme aparente, iar vecinii spun ca nu era violent. Motivul crimei nu este cunoscut inca, dar zilele de dinaintea faptei arata ca barbatul a avut un comportament ciudat.

- Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii în timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia.

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

- Au aparut primele imagini de la locul crimei din Brasov! Un barbat si-a ucis sotia si copiii intr-un mod groaznic. Florin Mircea Buliga a asteptat ca toti sa adoarma, apoi i-a ucis. Acum au aparut primele imagini cu locul in care a avut loc oribila crima.

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. „In urma primelor verificari, acest lucru se confirma: sotia acestuia, in varsta de 42 ani, copiii, in varsta de 18 ani (fata) si 13…

- Ucigasul din Brasov, care si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, se numeste Florin Mircea Buliga. Este nascut in Suceava, la 6 aprilie 1974 si locuia cu familia pe strada...

