- Exilat in Statele Unite din 1999, Fethullah Gulen (77 ani) este acuzat de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca s-a aflat in spatele loviturii de stat din anul 2016. Cei doi au fost foarte apropiați in trecut, dar astazi pe numele celebrului predicator a fost emis un mandat de arestare chiar…

- Zona de securitate pe care Statele Unite intentioneaza sa o creeze in nord-estul Siriei este necesar sa fie plasata sub controlul Turciei, indeamna presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Lovitura de teatru in privința pensiilor romanilor!…

- Scandalul bugetelor alocate de Guvern continua. Fiecare instituție are nemulțumiri privind banii pe care i-a primit anul acesta. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca anul acesta pierderea bugetelor autoritatilor locale va fi de peste 5 miliarde de lei.

- Exclus din ALDE, consilierul județean Nistor Geana face mai multe acuzații grave la adresa liderilor filialei. El spune ca unul din motive ar fi faptul ca nu a marit bugetul unor primarii, unde lideri ALDE ar avea contracte. Mai mult, el spune ca excluderea vine dupa ce i-a solicitat președintelui ALDE…

- Rihanna si-a dat in judecata tatal. Cunoscuta cantareata isi acuza tatal ca s-a folosit de brandul ei de moda si cosmetice pentru a-si lansa o afacere, sustinand fals ca ar avea legatura cu ea.

- Real Madrid este acuzat de un jurnalist al postului de televiziune ESPN ca ar fi masluit, prin intermediul presedintelui clubului, Florentino Perez (foto), tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie prosport.ro

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a acuzat vineri la Bruxelles pe premierul ungar, Viktor Orban, ca desfasoara campanii de dezinformare cu privire la migratie si Brexit, relateaza...

- Jurnalistul a fost audiat miercuri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, iar procurorii au decis sa nu il retina. Publicatia "Zaman Romania" sustine ca autoritatile turce au emis un mandat de extradare pe numele lui Kamil Demirkaya la ordinul presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Jurnalistul este…