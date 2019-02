Stiri pe aceeasi tema

- Strainii au reactionat in mediul online cu privire la piesa care va reprezenta Romania la Tel Aviv si au comentat prestatia castigatoarei Selectiei Nationale, Ester Peony, parerile acestora fiind impartite.

- Romania si-a ales reprezentantul la Eurovision 2019. Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a castigat aseara finala selectiei nationale din tara vecina. Ea va participa la competitia care va avea loc la Tel Aviv in luna mai.

- Ester Peony a castigat finala selectiei nationale Eurovision, duminica seara, cu piesa „On a Sunday”, si va reprezenta Romania la competitia cantecului european care va avea loc la Tel Aviv in luna mai. Artista a declarat ca este emotionata, selectia fiind pentru ea "o mare incercare", relateaza…

- Finala Eurovision Romania 2019 are loc in aceasta seara și este transmisa in direct de TVR. Peste cateva ore, vom afla care este piesa care va reprezenta Romania in luna mai, la Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc la Tel Aviv, Israel. Update, ora 20:30 - Finala naționala Eurovision 2019 a…

- Piesa care va reprezenta Romania la Eurovision 2019 va fi votata duminica, in urma show-ului Selectiei Nationale de la Sala Polivalenta din Capitala, spectacol ce va cuprinde si un recital al artistei israeliene Netta Barzilai - castigatoarea competitiei internationale de anul trecut. Televiziunea publica,…

- Emmelie de Forest, caștigatoarea Eurovision 2013, va canta duminica la Sala Polivalenta din București, la finala Eurovision 2019 Romania. Alaturi de ea, pe scena va urca Inis Neziri, caștigatoarea Trofeului Cerbul de Aur 2018.

- Concurentii din prima semifinala sunt: 1. Trooper - „Destin" 2. Berniceya - „The Call: Dynasty of Love" 3. Ommieh & Anakrisez - „Rock This Way" 4. Teodora Dinu - „Skyscraper" 5. DYA & Lucian Colareza - „Without You (Sin ti)" 6. Nicola - „Weight of The World" 7. Steam - „The Way It Goes" 8. Vaida - „Underground"…

- Bella Santiago, caștigatoarea celui de-al optulea sezon al emisiunii ”X Factor”, va reprezenta Romania la Eurovision, iar astazi a fost prezenta la ”Neatza”, unde a vorbit despre participarea ei in acest concurs.