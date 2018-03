Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul Radu Holban, fost Talaba, a fost trimis in judecata de procurorii ieseni pentru o serie de agresiuni extrem de violente ce s-au petrecut in localul Bellaria din Iasi. Printre victimele sale s-au numarat si doua femei, una dintre ele insarcinata.

- Reprezentativa U21 a Bosniei a trecut de echipa similiara a Țarii Galilor, scor 1-0, și a egalat Romania in fruntea grupei a 8-a a calificarilor pentru CE 2019. Bosnia a fost la controlul partidei de la un capat la celalalt. Formația antrenata de Vinko Marinovic a reușit sa marcheze golul victoriei…

- O aplicatie de invatare a limbajul mimico-gestual, prima de acest gen din Romania, care poate fi utilizata gratuit de persoanele cu deficiente de auz sau vorbire, dar si de oricine vrea sa invete limbajul semnelor a fost lansata, miercuri,...

- Veste cat se poate de trista si de ingrijoratoare privind pensiile din Romania. Comisia Europeana a atras atentia Guvernului Dancila ca parin reducerea contributiei catre pensiile private, acestea vor avea extrem de mult de suferit. Aceste decizii fac parte din aceasta reforma fiscala pregatita si…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe i-a facut o marturisire de familie cantareței Daniela Gyorfi. Cele doua au constatat ca trec prin aceleași experiențe cand vine vorba de viața de familie. Cantareața Daniela Gyorfi, care are o relație cu George Tal , a fost invitata la emisiunea Acces Direct,…

- Digitalizarea si aparitia robotilor bancari modifica strategiile de dezvoltare ale bancilor comerciale. BRD are deja o strategie care prevede restructurarea a 700 de salariati in urmatoarea perioada, dupa cum ne-a declarat Constantin Paraschiv, presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci…

- Laura Musuroaea, unul dintre cei mai apreciati vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube a anuntat astazi ca este insarcinata in 4 luni, mai precis 17 saptamani si va naste in luna august.

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni,...

- O tanara in varsta de 17 ani, insarcinata, din judetul Covasna a murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de gripa ajungand astfel la 88, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie libertatea.ro.

- Adele Chirica este in prezent presedinta ”Asociatiei Dravet si alte epilepsii rare” din Romania si vine astazia, de la 14:00 la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, pentru a-si spune povestea uluitoare.

- Conform unui ordin semnat de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, care va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, responsabilitatea traducerii in limba romana a documentelor medicale de catre un traducator autorizat va reveni casei de asigurari de sanatate la care se depune cererea…

- Veste buna pentru angajații din Romania care beneficiaza de bonuri de masa dupa ce valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de…

- O institutie care poate solutiona pe cale amiabila problemele iesenilor care pleaca in Europa si intampina probleme de orice fel este Centrul European al Consumatorilor din Romania – ECC Romania. Mai multe sesizari ale clientilor din Iasi au fost solutionate de catre reprezentantii institutiei. Clientii…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Iubiri secrete și drame la Exatlon! Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența.

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- O fetița insarcinata la 12 ani a ajuns in stare grava la Maternitatea Spitalului din Ramnicu Valcea. Medicii incearca sa-i salveze viața. Copila insarcinata a ajuns, duminica dimineața, la Spitalul din Valcea. Din primele informații, micuta a fost bagata de urgența in sala de operație, scrie voceavalcii.ro…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de la Doha și a anunțat ca nu va participa nici la Dubai. Cu toate acestea, romanca a primit o veste mare din partea organizatorilor competiției din Emiratele Arabe Unite: se ia in calcul cooptarea ei intre ambasadorii turneului, anunța Digisport.ro.Dupa…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.

- Condamnati la ani grei de puscarie si dati in urmarire internationala pentru ca au scos la produs fete de 13 ani, doi proxeneti – sot si sotie – au transmis un mesaj incredibil autoritatilor din Romania.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu o veste teribila pentru pensionarii din Romania. Aceasta a fost invitata in studoiul Antena 3 si a vorbit despre situatia pensionarilor ce au venituri de sub 1000 de lei, adica pensia minima. „Da. In primul rand vom scoate din randul pensionarilor…

- Una dintre primele masuri luate de noul premier a fost decizia de renunțare la serviciile SPP. Este consecința acuzațiilor pe care Dragnea i le-a adus lui Lucian Pahonțu, ca ar fi transformat instituția intr-un serviciu de culegere de date despre demnitari pe care le pune la dispoziția „statului paralel”.…

- A avut o copilarie strivita de virusul HIV, dar si de abandonul familiei. 14 mii de copii din Romania au fost infectați cu HIV in perioada 1988-1992, iar Lacramioara se numara printre cei care au reusit sa invinga boala si sa traiasca.

- Simona Halep a marturisit, sâmbata, dupa finala pierduta la Australian Open, ca nu este sigura daca va juca în meciul România - Canada, programat în februarie, în Fed Cup.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica populara de la noi din tara, traverseaza, zilele acestea, unul dintre cele mai grele momente. Spynews.ro a aflat ce se intampla in casa renumitului artist la 10 ani de cand sotia lui a trecut in nefiinta.

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu...

- Medicii de familie din România își mențin decizia ca, începând de mâine, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacienții fiind afectați de faptul ca nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate, în timp ce cadrele medicale susțin…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).