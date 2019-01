Doi jucatori care au evoluat in trecut pentru echipa de fotbal Unirea Dej se intorc la formația pregatita acum de Gica Barbu și vor evolua in a doua parte a campionatului in tricoul alb-albastru. Este vorba despre fundașul central Kovacs Szabolcs, transferat in vara anului trecut de la FC Unirea Dej la FK Csikszereda, formație cu pretenții de promovare in liga secunda. Dupa șase luni petrecute la echipa din județul Harghita, ”Szabi” (23 de ani) se intoarce sub forma de imprumut, pana in vara, la alb-albaștrii. Al doilea sportiv care revine la Dej este Darius Himpea. Mijlocașul nascut in ’95 a…