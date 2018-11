Stiri pe aceeasi tema

- Buna-i viața atunci cand ești in pielea lui Cristi Tanase! Cel zis „Dodel” o duce pe picior mare, iar aici nu vorbim doar despre bani și alte forme de lux, ci despre domnișoarele care ii dau tarcoale!

- Gica Craioveanu a comentat oferta verbala pe care Gigi Becali a facut-o pentru Alexandru Mitrița. Fostul internațional n-ar ezita sa dea 10 milioane de euro pe Mitrița, dar este fan și al lui Cicaldau. "5 milioane costa numai piciorul drept al lui Mitrita. Daca il mai punem si pe stangul, sunt vreo…

- Fotbalul belgian a suferit un adevarat șoc in aceasta dimineața. Mai mulți oameni de fotbal au fost arestați in urma unui scandal care vizeaza meciuri trucate și tranzacții dubioase ale unor impresari (Detalii, AICI). Ladislau Boloni, antrenorul lui Royal Antwertp, unul dintre puținele cluburi din…

- Fundașul Vasile Maftel, 37 de ani, le-a transmis șefilor clubului Rapid ca pleaca de la formația alb-vișinie. Deși a semnat recent prelungirea pe un an a contractului, cu opțiune de inca un an, Maftei a spus conducerii Rapidului vrea sa plece. Contactat de GSP.RO, Maftei a anunțat ca va incepe școala…

- Bruce Grobbelaar (60 de anI) este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din istoria lui Liverpool. Portarul nascut in Africa de Sud a evoluat pentru ”Cormorani” 13 ani. Totusi, nu acesta este motivul pentru care zilele trecute a oferit un interviu pentru BBC. Bruce a povestit momente...

- Tragedie fara margini in fotbalul francez. Un fotbalist de la Saint Etienne a fost impușcat mortal in noaptea de duminica spre luni. Clubul de Ligue 1 a confirmat oficial faptul ca William Gomis, in varsta de 19 ani, capitanul echipei secunde, și-a pierdut viața in noaptea trecuta.

- Fotbalul european traiește vremuri interesante. Dudelange, campioana Luxemburgului, a eliminat Legia Varșovia, campioana Poloniei, din turul III al Europa League, iar mai apoi s-a distrat in turul play-off-ului cu CFR Cluj, campioana en-titre din Romania. Dudelange s-a impus in tur cu 2-0, in aceasta…

- Gratie unor drepturi de televizare record (9,3 miliarde euro pentru perioada 2016-2019), veniturile realizate din vanzarea de bilete la casele stadioanelor au reprezentat doar o cincime din veniturile cluburilor in ultimul sezon. In consecinta, marea majoritate a cluburilor de fotbal din Anglia "se…