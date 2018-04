Stiri pe aceeasi tema

- Toate masinile care vor iesi pe poarta fabricilor din Europa, incepand cu aceasta saptamana, vor fi dotate cu echipamente care apeleaza singure sistemul de alerta 112. Sistemul eCall, care lanseaza automat apeluri de urgenta in caz de accident, a devenit obligatoriu, odata cu intrarea in vigoarea unei…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie – 1.958 euro), conform Eurostat. In 2016, Olanda a avut cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro). In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump…

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Angajeaza-te in Uniunea Europeana! Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacanțe. Iata și locurile de munca disponibile: Germania – 705 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10…

- British American Tobacco (BAT) Romania a lansat campania anuala pentru prevenirea accesului persoanelor minore la produse cu nicotina in peste 30.000 de magazine din intreaga țara. Campania iși propune sa informeze asupra cadrului legal existent și sa sublinieze importanța respectarii normelor care…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- În criza imunoglobulinei, europarlamentarul Ciprian Tanasescu pune la colț companiile farmaceutice și cere masuri în Parlamentul European În plenul Parlamentului European dr. Claudiu Ciprian Tanasescu a cerut factorilor de decizie europeni reanalizarea regulamentelor…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Diferenta dintre nivelul de trai din Romania si cel din alte state din Uniunea Europeana s-a redus dupa aderare, insa in interiorul tarii situatia este inversa: disparitatile dintre regiuni s-au amplificat, in loc sa se atenueze.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Belgrad si Pristina, Serbia nu va putea adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg și preluata de Agerpres. Propunerile afectează încrederea…

- Mai mult, persoanele fizice vor avea voie sa achizitioneze un singur autoturism second hand, odata la doi ani. Cu un val record de inmatriculari inregistrat anul trecut, tara noastra este cu mult sub media europeana in ceea ce priveste ponderea autoturismelor noi in parcul auto. Daca proiectul va…

- Bolnavii asigurați pot sa beneficieze de servicii medicale intr-un alt stat din Uniunea Europeana. Pentru intervențiile mai complicate, cum ar fi operațiile, care nu pot fi efectuate in Romania, exista un program al Ministerului Sanatații prin care pacienților care sunt ...

- Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul UE, cu mult peste media europeana (57%), se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile…

- „Nu exista considerente politice care sa justifice sa inchidem ochii la abuzuri sau la incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor” Intr-un comunicat remis presei, Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de comentarii acide pe marginea ultimelor evenimente declanșate de criza justiției: "Romania…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Mai multe foste gimnaste americane si din Romania au vorbit pentru Associated Press despre abuzurile fizice si emotionale suferite in perioada in care au fost antrenate de sotii Bela si Martha Karolyi si despre faptul ca au fost fortate sa se antreneze desi aveau fracturi sau alte accidentari, informeaza...

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Dintotdeauna kilogramele in plus au fost o reala problema cu care foarte multe femei s-au confruntat macar o data in viața. Și cum acest lucru nu este deloc placut pentru nicio persoana, exista un truc la indemana oricui care face adevarate minuni cu organismul tau! Daca in acest moment nu arați deloc…

- Guvernul pregatește o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Intalnire intre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și omologul sau elen, Georgios Katrougalos: „Romania și Grecia sunt angajate in efortul comun pentru o Europa unita și coeziva, care funcționeaza in interesul cetațenilor“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Un tanar satmarean de doar 25 de ani, pe numele sau Ovidiu Pop, este ceea ce se poate numi o poveste perfecta de succes. Satmareanul fondatorul și deține firma de IT Ovilex Sofware, care una dintre cele mai mari companii de jocuri din Romania. Și a ridicat totul de la zero, din nimic. Mașinile au […]…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Presedintele C. European spune ca "domnia legii" e cruciala pentru Romania Donald Tusk. Foto: Arhiva. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a adresat o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, postata pe Twitter. Oficialul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare in care o felicita pentru numirea in functia de premier si spune ca normele statului de drept si progresele ireversibile in combaterea coruptiei, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti, raman…

- ”In Parlament, noul prim-ministru Viorica Dancila a spus ca «pana in 2020 se vor inaugura 350 de km de autostrada, 250 de km de cale ferata modernizata, iar numarul drumurilor modernizate va creste cu 50%». Evident, este inca o declaratie vaga, menita sa dezinformeze, total iresponsabila, o alta…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a declarat ca integrarea în Uniunea Europeana a Republicii Moldova se face va face doar cu România si doar prin România, potrivit TVR MOLDOVA. Potrivit politicianului, unica solutie de integrare a Republicii Moldova…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

- Parlamentarii vor sterge anumite datorii legate de vanzarea imobilelor de catre persoanele fizice dezvoltatori imobiliari si activitatile agricole desfasurate de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA) si intreprinderile individuale/familiale. Asa prevede o lege care se va aplica incepand…

- The Guardian scrie despre protestele planificate sambata in Romania si o citeaza pe Monica Macovei, care spune ca noile modificari ale justitiei reprezinta cel mai mare pas inapoi al tarii de cand am intrat in Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana a propus infiintarea unei Curti de Arbitraj destinate reglementarii litigiilor sale cu Elvetia, masura venind in contextul negocierilor desfasurate in prezent pentru un nou tratat intre Bruxelles si Berna, relateaza Reuters, care citeaza surse implicate in acest dosar.

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Acest mecanism nou, care este optional, poate functiona numai daca se indeplinesc simultan trei conditii, a explicat Sorin Greceanu, director in cadrul Biroului Asiguratorilor Auto din Romania, potrivit rador.ro. Citeste si Lovitura NEASTEPTATA pentru soferii romani. Masinile inmatriculate…