EXCLUSIV DNA a descins la Direcția Urbanism din Primăria Timișoara. Ce caută anchetatorii Procurori și polițiști de la DNA au descins, astazi, in urma cu puțin timp la Primaria Timișoara. Conform primelor informații, anchetatorii sunt interesați de documente de la Direcția de Urbanism. Mai exact de actele care au stat la baza emiterii unor certificate de urbanism și autorizații de construire, deoarece exista diferențe flagrante in special in […] Articolul EXCLUSIV DNA a descins la Direcția Urbanism din Primaria Timișoara. Ce cauta anchetatorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a raspuns, oficial, solicitarilor PRESSALERT.ro legate de modul in care a permis desfașurarea evenimentului Spontan pe strada Eugeniu de Savoya, din centrul istoric al orașului, chiar sub geamurile birourile procurorilor. Va reamintim ca organizatorii au blocat total strada, fiind…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a scos la concurs funcția de șef al Secției de Poliție Rurala Golești. Postul va fi ocupat prin recrutare din sursa interna, functia fiind prevazuta cu gradul profesional de comisar-sef de politie. Candidații trebuie sa fie ofițeri de poliție cu studii…

- Un fost consilier personal al primarului Nicolae Robu, Ciprian Trocan, in varsta de 25 de ani, este de scurta vreme director executiv in Primaria Timișoara, a transmis tion.ro. Liberalul responsabil acum de Serviciul Medicina Școlara a fost numit prin dispoziție de primar. Trocan lucreaza in primarie,…

- Vica Blochina, una dintre apropiatele designerului Razvan Ciobanu, a povestit ca in noaptea in care acesta a murit intr-un accident rutier, era foarte nervos și spunea tuturor ca avea nevoie sa ajunga cat mai repede in București. Ar fi vrut sa ajunga in Bucuresti dupa ce fusese la un festival in Mamaia,…

- Primaria Timisoara cauta interpreti de muzica vocala pentru a-i trimite la concurs. Castigatorii vor primi premii frumoase in bani, cel mai mare fiind de 4.000 de lei. The post Se cauta cantareti si compozitori. Primaria Timisoara ofera premii importante appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- PSD Timiș a anunțat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in scandalul mash-ului instalat de USR pe Calea Bagdaneștilor cu mesajul ”PSD te vrea sarac”, dupa sesizarea depusa ”Prefectura Timiș a constatat ilegalitatea și a transmis in mod oficial Primariei Municipiului Timișoara sa procedeze…

- Sunteti creativi si aveti experienta in domeniul foto sau video? Primaria Timisoara va vrea participanti la un concurs de specialitate pentru promovarea potentialului touristic si artistic al orasului. Capitala Banatului sarbatoreste in acest an o suta de ani de la alipirea Banatului la Romania. The…

- Un barbat din Petroșani a crezut ca a scapat basma curata dupa ce, pe 25 februarie, a jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, insa miercuri dimineața s-a trezit cu Poliția la ușa. Anchetatorii au reușit sa ajunga la autor, dupa ce acesta a mers sa schimbe o parte din cei 7.000 de euro … Articolul…