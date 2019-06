Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 se afla in cantonament in Italia, la Bagno di Romagna, acolo unde se pregatește pentru EURO 2019 (16-30 iunie). Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, este in cantonamentul Romaniei U21 din Italia, de unde ofera cele mai noi informații inainte Campionatului European de tineret Naționala…

- Campionatul European de fotbal – U21 CONVOCATI… Vasluienii Alex Pascanu (fundas, Leicester City) si Andrei Ciobanu (mijlocas, Viitorul Constanta) merg la Campionatul European de fotbal sub 21 de ani din Italia si San Marino. In primul meci, pe 18 iunie, “tricolorii” vor intalni Croatia. Selectionerul…

- Mirel Radoi va anunța, marti, in jurul orei 20:00, lotul de 23 de oameni cu care va merge la CE de tineret (16-30 iunie, Italia / San Marino). Din lista extinsa de 33 de jucatori, selecționerul va opri 23.

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat vineri un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino,...

- Nationala U21 a Romaniei este calificata la Campionatul European din acest an, gazduit in Italia si San Marino, iar drepturile de televizare ale partidelor au fost deja achizitionate pe teritoriul Romaniei, potrivit mediafax.Citește și: Detalii mai puțin știute! Cu ce se ocupa fiica miliardarului…

- Tanarul fotbalist din Zlatna, Andrei Marginean, a purtat banderola de capitan al Naționalei de Fotbal Under 18 a Romaniei, in meciul caștigat impotriva echipei Slovaciei cu 4-2. Andrei joaca in Italia, la Sassuolo Calcio și a fost curtat in trecut de Manchester și Fiorentina. Andrei a plecat spre fotbalul…

- Naționala U21 a Romaniei și-a stabilit programul pentru perioada EURO 2019, dar și premergatoare turneului final. „Tricolorii" se reunesc pe 6 iunie la Buftea, iar a doua zi vor pleca in Italia pentru un cantonament de 8 zile. Pe 15 iunie echipa se va caza in orașul Forli, la 30 de kilometri de Cesena…