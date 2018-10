Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul tv, poreclit Sarmaluța, s-a ales cu acuzatii penale, dupa ce a condus chiar daca permisul sau era suspendat. Jurnalistul a fost prins de politisti in zona Dorobanti, cand a fost zarit circuland pe sens interzis. Romania TV sustine ca Ionut Cristache a primit o amenda si s-a ales si cu…

- Bianca Dragușanu a lasat pentru moment televiziunea și se concentreaza mai mult pe ea și pe familia ei. Fosta gazda a emisiunii „Te vreau langa mine" a plecat in vacanța la Cannes, de unde a postat mai multe fotografii pe conturile ei de socializare. Citeste si Bomba in showbiz. Designerul…

- Sunt tot mai multi ursi in statiunea Baile Tusnad. Si tot mai periculosi. In aceasta dimineata, doi localnici au fost grav raniti, pe strada, de o ursoaica cu trei pui. Oamenii au fost dusi rapid la Spitalul de Urgenta din Miercurea Ciuc, unde au primit ingrijiri medicale.

- Raduțoiu Constantin, de 51 de ani, din Șotrile, a plecat voluntar de la dimiciliu și nu s- a mai intors. Semnalmente: inaltime 1,80, greutate 80 kg, constitutie robusta, ochi caprui, par grizonat, tuns scurt, ten masliniu, in zona cefei are o cicatrice provenita de la o interventie chirurgicala.…

- Ce face un cetațean din Alba duminica dupa-masa in Cetatea Alba Carolina? Cu siguranța ne-am gandi cu toții ca iasa la o plimbare. Nu este cazul cetațeanului din imagine care, in jurul orei 15:00, a fost zarit in fața Salii Unirii, incarcand de zor nisip in mașina proprie. “Astazi duminica 22.07.2018…

- Un barbat de 79 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si materiilor explozive, braconaj si uz de arma fara drept, dupa ce a fost surprins vanand pasari pe un domeniu de vanatoare, desi nu detinea autorizatie si permis de vanatoare.