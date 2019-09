Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu (51 de ani), președintele Viitorului, a declarat dupa meciul Romania - Spania 1-2 ca sistemul de joc ales de selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a impiedicat „naționala” noastra sa joace mai curajos. Romania a pierdut cu 1-2 intalnirea cu Spania din preliminariile Campionatului European…

- Scos din minti ca antrenorul echipei nationale si-a permis sa nu cheme niciunul dintre jucatorii de la FCSB pentru dubla cu Spania si Malta, Becali continua criticile la adresa selectionerul.

- Scos din minti ca antrenorul echipei nationale si-a permis sa nu cheme niciunul dintre jucatorii de la FCSB pentru dubla cu Spania si Malta, Becali continua criticile la adresa selectionerul.

- Componentii echipei nationale de nevazatori, care vor participa in aceasta luna la Campionatul European din Italia, au avut parte de o intalnire cu selectionerul Cosmin Contra, care i-a incurajat si le-a dat sfaturi inaintea turneului final.

- Fostul portar Bogdan Lobont, care a condus ultima oara formatia din Liga a II-a Universitatea Cluj, a fost numit, duminica, in functia de antrenor secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei. "Mutare importanta in staff-ul echipei nationale. Dupa aventura de la Universitatea Cluj,…

- Bogdan Lobont (41 de ani) a revenit in staff-ul echipei nationale. Federatia Romana de Fotbal a anuntat, duminica, faptul ca fostul portar va ocupa postul de antrenor secund in staff-ul lui Cosmin Contra.„Mutare importanta in staff-ul echipei nationale! Dupa aventura de la Universitatea Cluj,…

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Romaniei are un nou selectioner, Ionut Florea, care, ca si predecesorul sau, Marian Maciuca, este din Constanta. In varsta de 34 de ani, Ionut Florea va si evolua pentru inceput pentru reprezentativa tricolora, prima sa competitie ca antrenor jucator fiind turneul…

- Noua reprezentare a fotbalului romanesc in comisiile UEFA Forul fotbalistic european a aprobat propunerile validate de Comitetul Executiv FRF cu privire la reprezentanții romani in comisiile UEFA Președintele FRF Razvan Burleanu va prezida Comisia Media UEFA, in vreme ce alți 6 manageri din cadrul Federației…