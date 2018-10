Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face si da mereu de belele. Brigitte Nastase nu are deloc liniste si fiecare zi vine cu o noua provocare pentru ea. De aceasta data, problema intampinata de fosta sotie a lui Ilie Nastase a avut loc pe internet.

- Valentina Pelinel a devenit nu doar stapana oficiala a inimii lui Borcea, ci și a imperiului financiar al acestuia. Fostul boss dinamovist i-a luat Mihaelei Borcea afacerea cu ștrandul și localul din Crangași. Și le-a daruit noii lui neveste, potrivit libertatea.ro.Ani mulți – și mai ales…

- Magistrații ieșeni au respins recursul formulat de prefectul Marian Șerbescu in cazul ordinului emis, de vacantare a postului de consilier local și, implicit, al celui de viceprimar, deținut de Gabriel Harabagiu. Decizia este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.Curtea de Apel Iași…

- Connect-R a oficializat ruptura definitiva de mama copilului sau, Misha, iar cei doi au strans in decursul timpului o avere frumusica. Acesta și fosta lui partenera de viața au impreuna o vila superba, iar artistul a avut incasari uriașe din muzica. Connect-R și Misha, fosta lui soție, au adunat o avere…

- Connect-R a anunțat ca s-a separat de soția sa, Misha, in urma cu mai bine de un an. Cei doi artiști au impreuna o fetița superba, Maia, de dragul careia au ramas foarte buni prieteni. Connect-R și Misha au de imparțit și bunurile materiale pe care pana acum le-au avut la comun. In timpul mariajului,…