- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinești, din cauza curenților marii, a fost batut de iubitul tinerei, un cetațean marocan. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit Poliției Constanța, un salvamar din Costinești, in varsta de 43 de ani,…

- Un barbat din Dolj, disparut de acasa de aproape o saptamana, a fost gasit mort in raul Jiu. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat cu barbatul, scrie Mediafax.Politistii doljeni au fost sesizati luni seara ca in raul Jiu, in zona localitatii Malu…

- Pentru turistii care au petrecut zilele acestea la malul marii, weekendul s-a terminat la fel cum a început... cu o razie. Tinta politistilor au fost, si pe drumul de întoarcere, soferii care au consumat alcool sau substante interzise.

- O femeie de 70 de ani și soțul ei, in varsta de 72 de ani, au fost gasiți morți in gradina casei din Bucium, județul Brașov. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și incearca sa stabileasca modul in care au murit cei doi, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Brașov,…

- Politisti din Bailești au efectuat, ieri, semnal regulamentar de oprire unui autoturism care nu avea montate placuțele cu numarul de inmatriculare, dar conducatorul auto nu s-a conformat semnalului, continuandu-si deplasarea. Politistii au pornit in urmarirea acestuia si au reusit oprirea ...

- O femeie din Bucuresti a fost gasita moarta pe plaja, marti dimineata, în statiunea Mamaia, de catre un cetatean care a alertat autoritatile sunând la numarul unic de urgenta 112.