- Denis Alibec (28 de ani) n-a jucat in ultima partida a Astrei din „sferturile" Cupei Romaniei, cand giurgiuvenii s-au calificat mai departe in detrimentul Dunarii Calarași, scor 2-1. Atacantul a suferit o accidentare și s-a recuperat la bazinul de inot alaturi de Horațiu Dumitrescu, fostul triplusaltist…

- Denis Alibec privește cu regret in urma și recunoaște ca și-ar dori sa se intoarca la FCSB, insa numai daca MM Stoica pleaca de acolo. Atacantul l-a taxat din nou pe oficialul FCSB, cel cu care n-a avut o relație deloc buna. „In anul de la Steaua, nu m-am pregatit. M-am antrenat singur si s-a vazut…

- Dinamo se mișca repede dupa infragerea cu FC Botoșani, 1-2, care a facut ca Dinamo sa nu mai aiba șanse la calificarea in play-off. Azi, Dinamo va face primul transfer și il va aduce pe atacantul Nabil Jaadi. Atacantul marocan de 22 de ani urmeaza sa faca vizita medicala. Daca totul este in regula,…

- Presedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam, a dus provocarea pe care el a lansat-o in direct aproape pana la capat. Fostul portar al finalei de la Sevilla a aparut in ultima emisiune cu un leucoplast care ii acoperea urechea, dupa ce a spus ca și-o taie daca se realizeaza transferul lui MitrițaDuckadam…

- Denis Alibec iși apara pasiunea din cauza careia a fost acuzat cand evolua pentru FCSB: jocurile de calculator la care petrece cateva ore zilnic. Denis e atat de atras de PC, incat vorbește despre o arma din Counter-Strike ca despre un gol important. "Ma joc pe calculator de cand eram mic. S-a discutat…

- Gigi Mulțescu, fost antrenor la Astra Giurgiu, il lauda pe Denis Alibec pentru evoluțiile din ultima vreme. Tehnicianul a vorbit foarte frumos despre atacantul care a inscris doar doua goluri in acest sezon și a bifat și doua eliminari. "In momentul in care am venit la Astra, au fost niste probleme,…

- Columbianul Jeison Murillo (26 de ani) este principala ținta a Barcelonei in perioada de transferuri din iarna. Ernesto Valverde are in acest moment doar doi fundași centrali de meserie disponibili, pe spaniolul Gerard Pique și pe francezul Clement Lenglet. Samuel Umtiti și Thomas Vermaelen sunt accidentați,…

- Comsiile au anuntat miercuri ce masura au luat impotriva lui Alibec, cel care in minutul 90+3 al meciului dintre Astra si FC Voluntari, 1-1, l-a faultat pe Ricardinho. "In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Alibec Denis (FC Astra Giurgiu) cu suspendare pentru…