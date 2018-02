Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca joi, 15 februarie, pe teren propriu cu Lazio, in manșa tur din șaisprezecimile Europa League. Partida care incepe de la ora 22:05 și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.RO este una deosebita pentru Denis Alibec, despre care Lovin spune ca va fi motivat suplimentar. "Alibec are bilant bun in…

- Denis Alibec a trecut prin mari tragedii de-a lungul anilor. Sora sa a murit cand era mica, iar parinții sportivului au divorțat cand acesta avea doar 6 ani. Denis Alibec, care și-a petrecut vacanța de iarna la schi, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului. Denis Alibec, care are…

- Steliștii au susținut in aceasta dimineața un antrenament in cantonamentul din Spania. Veștile au fost la inceput bune pentru Nicolae Dica, insa lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Mihai Balașa s-a alaturat și el lotului, la fel ca și Cristi Tanase. Denis Alibec a purtat o bluza speciala, neagra, mai…

- Deputat PNL Bogdan Hutuca i-a cerut, joi, fostului presedinte ANAF, Gelu Diaconu sa nu transforme razboiul pe care il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, afirmand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte” ale ANAF.”Imi…

- Gigi Becali a inceput anul cu stangul. Latifundiarul din Pipera nu a reusit sa-l vanda pe Denis Alibec, fotbalistul-problema de la FCSB, si si-a luat si o teapa de proportii din partea lui Cristi Tanase.

- Cristian Sapunaru, fundașul de 33 de ani al lui Kayserispor și antistelist recunoscut, a vorbit despre problemele intampinate de foștii sai colegi, Denis Alibec și William de Amorim , la FCSB. "Lui Alibec tot timpul ii sareau in cap. Cum a putut sa joace cu Hagi, cu Reghecampf, cu Șumudica?! Știm ce…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Denis Alibec (26 de ani) trece prin cea mai proasta perioada a carierei, insa e ajutat de cei mai apropiați oameni din fotbalul romanesc. Ultimul nume care incearca sa-l readuca la forma de altadata este Lucian Sanmartean, care spune ca a luat legatura cu Denis. "I-am scris, l-am sunat, i-am spus sa…

- Gigi Becali a strigat la Denis Alibec: ”Ești barbat, nu copil! Arunca, ma, calculatorul ala! Da-i doua picioare și sparge-l!”. Aflat intr-o situație critica, fara gol marcat in cele 12 etape jucate in Liga 1, Denis Alibec a fost bagat in ședința de catre Gigi Becali. Patronul FCSB l-a sunat pe capriciosul…

- Oferta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Daca il dau, voi plati clauza lui Baluța”. Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de atacantul-problema de la FCSB, Denis Alibec. Finanțatorul gruparii bucureștene a dezvaluit ca a primit de curand o oferta de transfer pentru atacantul de 26 de ani. „Am…

- Tomas Rosicky s-a retras din fotbal: ”Știam ca va veni și momentul acesta” Fostul mare jucator al cluburilor Arsenal sau Borussia Dortmund, Tomas Rosicky, a renuntat la activitatea competitionala. In varsta de 37 de ani, Rosicky a evoluat in ultimul sezon pentru Sparta Praga, clubul ce l-a lansat in…

- Gigi Becali l-a luat tare pe Alibec: ”Aici e Steaua, e razboi. Nu suntem gradinița, ca sa educam fotbaliștii. Daca nu ești barbat, du-te și lasa-ne!”. Gigi Becali nu-l slabește deloc pe atacantul Denis Alibec , dupa ce fotbalistul a avut o toamna de coșmar, cu eficacitate zero, dar „compensata” cu scandaluri…

- Gigi Becali este in continuare suparat pe Denis Alibec, dupa ce l-a acuzat ca se da accidentat pentru a nu juca la FCSB, și spune ca acesta va juca și se va transfera in strainatate doar daca iși schimba atitudinea. "Depinde de Alibec daca va continua la Steaua. Daca nu are valoare, nu joaca nici…

- Mama lui Denis Alibec a rupt tacerea si a spus adevarul despre problemele de sanatate ale fotbalistului. Femeia a facut marturisiri sfasietoare, dezvaluind ca fiul ei se dedica intru totul sportului, in ciuda problemelor grave de sanatate.

- La data de 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Bumbești Pițic au depistat in trafic un barbat de 60 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bumbești Pițic, avand o concentrație de 0,87 mg/litru alcool pur in aerul expirat. De asemenea, polițiști…

- Tinder, una dintre cele mai populare aplicatii de dating din lume, are multi utilizatori cel putin ciudati, iar in unele cazuri periculosi. Recent, o femeie a fost la un pas sa se casatoreasca cu un escroc cunoscut pe platforma, iar in 2016 o utilizatoare din Kansas a fost rapita, batuta si tinuta captiva…

- Marius Sumudica a ramas surprins de dezvaluirile facute de Gigi Becali cu privire la Denis Alibec. Dupa ce finantatorul FCSB a afirmat ca Alibec i-ar fi spus lui Sumudica ca se da accidentat pentru ca nu mai vrea sa joace la FCSB, tehnicianul lui Kayserispor i-a dat replica latifundiarului din Pipera.

- Gigi Becali a acuzat ieri ca Denis Alibec "s-a dat lovit" pentru a nu evolua la FCSB și a susținut ca a aflat aceasta informație prin intermediul unui prieten al lui Șumudica. Totuși, fostul antrenor al atacantului susține cu totul altceva. Șumudica a raspuns afirmațiilor facute de Becali și a declarat…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost observat vineri dimineața in raul Arieș, in zona podului de la Baia de Arieș. Oamenii care l-au vazut au sunat de urgența la 112 și au solicitat intervenția oamenilor legii pentru a scoate persoana inecata din apa. Potrivit IPJ Alba, apelul la 112 a fost facut …

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

- Un ieșean fara permis auto și cu alcoolemie de 2,55 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost prins de poliție in timp ce conducea o mașina pe care o luase din spalatoria auto in care lucra, scrie Ziarul de Iași.

- La New York a avut loc o explozie de mare putere intr-un pasaj subteran dintr-un terminal de transport. Zonele de imbarcare de pe trei linii au fost evacuate. Echipe de pompieri si de politie au intervenit.

- Un barbat de 60 de ani din comuna Ulmi, s-a ales cu dosar penal dupa ce a plimbat o vulpe Post-ul TARGOVIȘTE: Dosar penal pentru un barbat care a omorat o vulpe, dupa care a plimbat-o prin oraș apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 60 de ani, din Aiud, urmarit la nivel pentru ca se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate, pentru furt, a fost prins la o ferma de pe raza comunei Ciugud. La data de 7 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat…

- 500 kg de carne de porc și bovina fara acte de proveniența. Asta au gasit, in aceasta dimineața, ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare in mașina unui șofer de 45 de ani, care se deplasa pe traseul pe traseul Criuleni-Chișinau, noteaza NOI.md. Potrivit inspectorilor de patrulare, marfa urma…

- Polițiștii locali au acționat in cursul zilei de ieri in zona Spitalului Județean Timișoara, unde un sofer si-a lasat masina parcata chiar in dreptul indicatorului ”oprirea interzisa”, blocand ieșirea unui autovehicul care transporta echipamente necesare in tratamentul bolnavilor, mai exact tuburi de…

- Considerat candva de Gigi Becali o adevarata perla, Denis Alibec (26 de ani) a reusit sa-l scoata din minti pe latifundiarul din Pipera. Atacantul nu a marcat nici macar in poarta ultimei clasate din Liga I, Juventus Bucuresti, iar patronul clubului FCSB i-a dat o veste proasta fotbalistului pe care…

- La data de 30 noiembrie 2017, in jurul orei 23.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Bistra, la o anexa gospodareasca, a izbucnit un incendiu, existand riscul ca acesta sa se extinda si la alte imobile. Incendiul a fost stins de pompierii…

- Marius Sumudica, antrenorul lui Kayserispor si cel cu care Denis Alibec a obtinut cele mai mari performante din cariera, l-a ofertat pe atacant in direct si a spus ca, daca ar putea, l-ar lua pe atacant in Turcia pentru a-l revigora.

- Un barbat dintr-o comuna suceveana a fost omorat, sambata seara, in timpul unei petreceri din casa unui prieten. Principalul suspect este chiar proprietarul casei, scrie realitatea.net.Ioan Ilas venise la locuinta lui Mihaita Airinei, asa cum facea de obicei in ultima vreme.

- Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, a povestit, duminica, in emisiunea "Adevaruri de viața", de la Antena 3, un moment revoltator la care a fost martora.

- Un tribunal din Ucraina a fost scena unei actiuni socante. Un barbat a intrat in sala de judecata cu doua grenade si le-a detonat, informeaza stiripesurse.ro. Zece persoane au fost ranite, dintre care doua au ajuns la spital, noteaza sursa citata.

- Un barbat in varsta de 49 de ani din Dej a fost reținut de polițiști pentru comite4rea infracțiunii de șantaj, dupa ce a amenințat cu moartea o alta persoana, pe care incerca sa o determine astfel sa-i dea o suma de bani.

- Biroul Rutier a fost sesizat, la inceputul acestei saptamani, cu privire la producerea a trei evenimente rutiere pe raza municipiului Galati. Doua dintre acestea au avut loc in jurul orei 11.10, primul fiind localizat pe strada Eroilor. Un barbat de 92 ani, angajat in traversarea strazii pe marcajul…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Accident grav, duminica dimineata, pe strada Spiru Haret, langa Scoala nr. 15. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Cauza accidentului este neacordarea de prioritate.

- Nicolae Dica nu pare foarte afectat de faptul ca Denis Alibec l-a injurat in minutul 52 al meciului Viktoria Plzen - FCSB 2-0. La conferinta de presa sustinuta sambata, antrenorul vicecampioanei a vorbit despre noul scandal iscat de atacant si a gravitat intre "nu sunt primul antrenor injurat de…

- In cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 16:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 38 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat. Acesta a fost depistat pe strada Valcele, la ieșire din municipiul…

- Judecatorii emis prima sentinta intr-un dosar de omor in care un barbat este acuzat ca si-a ucis fosta concubina, pe care a lovit-o cu toporul in cap, suparat ca femeia l-a parasite si a intrat intr-o alta relatie.

- Ieri, 21 noiembrie 2017, in jurul orei 06.55, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei orasului Baia de Aries au depistat un barbat de 35 de ani, din localitatea Lupsa, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 75, din directia Turda – Campeni, care tracta o remorca, cu o axa,…

- Cascadorie uluitoare a unui barbat din Brazilia. El si-a demonstrat abilitatile acrobatice pe o franghie intinsa intre 2 stanci, in timp ce la sol se deplasa un tren.Caio Afeto are 30 de ani si nu este la prima cascadorie de acest gen.

- Un barbat a fost plasat in arest, dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anunțat, duminica, serviciile secrete americane, potrivit lapresse.ca.

- Un individ in varsta de 28 de ani, originar din raionul Calarași, a fost reținut de polițiști. Acesta este banuit de comiterea in serie de atacuri talharești pe timp de noapte in ascensoarele blocurilor de locuit din sectorul Rașcani și Ciocana din capitala.

- Un barbat a cazut in aceasta seara, de la etajul 4, de la o inalțime de aproximativ 20 de metri, intre doua blocuri. El a fost transportat de urgența la Spitalul Județean, dar conform primelor date nu este grav ranit. Vom reveni cu informații.

- Comiterea unor infracțiuni in perioada de supraveghere in care se afla i-a adus unui barbat o condamnare la inchisoare. El a fost ridicat marți de polițiști și trimis sub escorta la Penitenciarul Botoșani, dupa ce pe numele sau sosise un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare.Ion Bacila, in ...

- Dou persoane au fost ucise, iar o alta a fost ranita dupa ce un barbat a deschis focul intr-un bar din Worthington, Ohio.Știre in curs de actualizare BREAKING NEWS: Mass shooting at a bar in Worthington, Ohio. At least two dead, many wounded.DEVELOPING pic.twitter.com/VdDpxxicXe—…

- Procurorii DIICOT au retinut doi cetateni brazilieni care aveau in stomac cantitati impresionante de cocaina.Una dintre aceste persoane avea aproape un kilogram si jumatate de cocaina pe care o inghitise in peste 100 de capsule, cealalta persoana peste 400 de grame de cocaina.

- In relația sa cu Republica Moldova, Romania a greșit și in acțiunile bune pe care le-a intreprins, pentru ca nu a știut sa le comunice. Intre PSD și PD, partide aflate la guvernare in Romania și Republica Moldova, exista „o frație", iar colaborarea noii clase politice de pe ambele maluri ale Prutului…

- La data de 12 noiembrie a.c., un barbat de 49 de ani, din municipiul Targu-Jiu, a adus la sediul IPJ Gorj, pentru a fi returnat proprietarului, un portofel pe care il gasise in Piața Prefecturii, care conținea acte de identitate, carduri bancare, precum și suma de 250 de euro și 70 de lei. Din…