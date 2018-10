Stiri pe aceeasi tema

- Piata bunurilor de larg consum a inregistrat in prima jumatate a acestui an un avant de 8,4% in comparatie cu perioada similara din 2017, cresterea venind in egala masura din inflatie (+4%), dublu fata de prima jumatate a anului trecut, conform Eurostat), cat si din intensificarea volumelor cumparate,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectele din domeniile digital, transporturi si energie, care vor fi promovate la Summitul Initiativei celor 3 Mari, ce va avea loc la Bucuresti, pe 17 si 18 septembrie. "Au fost adoptate trei memorandumuri in legatura cu Initiativa celor 3 Mari,…

- Cel mai afectat producator in urma pestei porcine africane si-a reinceput activitatea. Patronul companiei cu sediul in Tulcea importa acum carne de porc tocmai din Austria. Ferma de porci i-a fost lichidata, iar omul de afaceri a decis sa o ia de la zero. I-au fost omorați 48.000 de porci și i-au fost…

- Partidul Social Democrat (PSD) i-a cerut, luni, intr-un comunicat de presa, președintelui Klaus Iohannis sa dea dovada de responsabilitate, sa se comporte și sa acționeze ca președinte al romanilor, sa contribuie la consolidarea drepturilor și libertaților democratice, a unui veritabil stat de drept,…

- Pesta porcina ii impinge spre faliment si pe fermierii care au animale sanatoase! Crescatorii acuza abatoarele din Romania si marile magazine ca ii boicoteaza si ca prefera sa cumpere carnea din import.

- Animalele se plimbau nestingherite pe autostrada A3, pe banda a doua, punand in pericol conducatorii auto. Vacile au fost filmate de șoferii care au parcurs acest tronson, in urma cu cateva zile,...

- "Din datele noastre, pentru ca avem oameni care se plimba prin piete, nu stiu daca stiti, i-ati intalnit, se duc prin piete si mai se uita la preturi, deocamdata preturile la produsele alimentare sunt chiar pe bune. Dumneavoastra va referiti la noua preocupare cu pesta porcina (africana - n.r.) Sa…

- La fiecare 24 de ore, carnea confiscata este incinerata Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce…