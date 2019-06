Stiri pe aceeasi tema

- Beizadeaua magnatului bihorean Viorel Micula a fost vizitata de ofiterii de la Directia Generala Anticoruptie, potrivit antena3.ro.”Vad ca ați procedat exact așa cum am anticipat pe 15 martie, daca exista dreptate in țara aceasta care nu mai este de mult a noastra, opriți mizerile și cautați…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat de completul de cinci judecatori ICCJ la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva si azi Dragnea trebuie sa se predea. The post Liviu Dragnea, la puscarie! Sentinta este definitiva appeared first on deBanat.ro - spune…

- Fostul președinte al CJ Brașov și lider al PNL Brașov, Aristotel Cancescu, transmite o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis. Cancescu ii amintește ca a fost ales președinte cu voturile ”baronilor” PNL, iar acum ii vrea pe toți la pușcarie.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului…

- Liberalii au organizat, marti, la Suceava, un miting electoral la care, potrivit estimarilor PNL, au participat cinci mii de persoane.Rares Bogdan, candidatul liberal pentru alegerile europarlamentare aflat pe prima pozitie, a spus ca ”in democratie, hotii stau la puscarie, nu in Guvern, nu…

- Dumitru Dragomir nu a detaliat subiectul, ci doar s-a rezumat la a spune ca ar fi fost arestat daca ar fi procedat precum echipa condusa de presedintele LPF, Gino Iorgulescu. LPF a votat noul contract pentru DREPTURILE TV. Ce posturi TV vor transmite meciurile din LIGA 1 in urmatorii CINCI…

- "Asta e partidul pe care Iohannis si clica lui vrea sa-l distruga. (...) Multi mi-ati spus: Liviule, nu te lasa! Mi-a mai zis cineva tot aici: Chiar daca te aresteaza, sa nu renunti, ca venim si te scoatem de acolo. Sper sa nu ajungem acolo pentru ca asta e dorinta de zi si noapte a lui Iohannis, pentru…

- Florin Roman, vicepreședintele PNL, a lansat, sambata, la Craiova, un atac la adresa liderilor PSD, menționand ca alegerile europarlamentaru sunt ”momentul in care Dragnea și bandiții lui trebuie puși in genunchi”, iar romanii trebuie ”sa scape de tuta din fruntea guvernului”. ”In 26 (mai,…

- Un fost politist local din Ovidiu a fost condamnat, ieri, printr o sentinta definitiva, la doi ani si trei luni de inchiosare cu suspendare, pentru complicitate la luare de mita in forma continuata, favorizarea faptuitorului, fals intelectual si complicitate la inselaciune. In prima instanta, fostul…