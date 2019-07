Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprita, 37 de ani, este noul antrenor al celor de la CSA Steaua, iar primele probleme au aparut deja pentru fostul fotbalist. Oprița este contestat de suporterii Stelei pe rețelele de socializare, dupa ce aceștia au gasit un fragment din emisiunea GSP Live, din data de 7 noiembrie 2018. „Nu ma…

- CSA Steaua a anuntat, joi, ca noul antrenor principal al echipei de fotbal este Daniel Oprita, care a semnat un contract pe un sezon, cu posibilitate de prelungire in functie de rezultatele obtinute.

- Daniel Oprița (37 de ani), noul antrenor al CSA Steaua, și-a intrat deja in rol și a anunțat trei transferuri importante in Ghencea. Dupa ce au ratat promovarea in Liga 3 de doua ori la rand, suporterii Stelei au acuzat conducerea clubului ca nu a adus jucatori cu experiența. ...

- Sandu Iacob este noul antrenor al echipei de handbal masculin Steaua Bucuresti, el luandu-i locul lui Ovidiu Mihaila, informeaza, miercuri, site-ul oficial al Clubului Sportiv al Armatei. Iacob va pregati echipa in noul sezon competitional impreuna cu Tudor Vasile - antrenor secund si Guillaume Veta…

- CSA Steaua București i-a gasit inlocuitor lui Marius Lacatuș. Dupa mai multe discuții, clubul din Liga a IV-a a ajuns la un acord cu tehnicianul Adrian Falub (47 de ani), iar anunțul a fost facut printr-un comunicat pe pagina oficiala a gruparii "roș-albastre"., informeaza MEDIAFAX"Clubul…

- Dan Alexa a fost numit, joi, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Alexa a condus deja un antrenament, alaturi de secunzii Costel Ilie,...

- Spaniolul Xabi Alonso (37 de ani) a fost numit antrenor principal la Real Sociedad B. Retras din activitate la finalul sezonului precedent, Xabi s-a intors la clubul care l-a format. Cariera de antrenor a cerebralului mijlocaș incepe in Țara Bascilor, acolo unde a inceput și cariera de fotbalist. ...

- Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul clubului Sportiv al Armatei, lasa de ințeles ca noua arena din Ghencea va avea o noua denumire. Inaintea demolarii, stadionul purta denumirea „Steaua". „Cu siguranta vom avea un muzeu al Stelei cand noul stadion va fi gata. este in curs de realizare. Manușile purtate…