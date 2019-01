Stiri pe aceeasi tema

- Simon Zenke, mijlocaș dreapta nigerian, e bun, insa mai are kilograme in plus și Rednic il preseaza sa slabeasca rapid. Corespondența din Turcia La trei ani și jumatate de la transferul lui Gnohere de la Mons la Dinamo, Rednic a mai adus in Romania inca un fotbalist și bun, și cam gras! Simon Zenke,…

- Fostul mijlocas si scouter al celor de la Dinamo, Danut Lupu (51 de ani) a vorbit in cadrul emisiunii ProSport LIVE despre situatia echipei din ”Stefan cel Mare”, si dezvaluie ”planul” acestora pentru sezonul urmator.

- Fostul mijlocas si scouter al lui Dinamo, Danut Lupu (51 de ani), a vorbit in cadrul emisiunii ProSport LIVE despre conducerea clubului din ”Stefan cel Mare” si l-a laudat pe directorul sportiv al rivalei FCSB, Mihai Stoica.

- Diogo Salomao (30 de ani), cel mai bun jucator al lui Dinamo in acest sezon, a intrat in ultimele sase luni de contract, iar gruparea din Stefan cel Mare a stabilit suma pentru care ar fi gata sa se desparta de golgheterul echipei.

- Mircea Rednic a luat o decizie surprinzatoare in ziua in care Dinamo s-a reunit, iar atacantul Daniel Popa (23 de ani) va merge alaturi de echipa din Stefan cel Mare in cantonamentul din Antalya, Turcia, care va incepe pe 11 ianuarie. In plus, si croatul Tomislav Gomelt a fost "salvat".

- Anomaliile Ligii 1 Betano. ”Ne mai dadea cate un carnat”. Un fost conducator isi platea jucatorii cu mancare. Ce salarii oferea si legatura cu situatia de la Dinamo. Totul la ProSport LIVE.

- Vlad Olteanu (22 de ani) nu va mai continua la Dinamo incepand din iarna, a anuntat Mircea Rednic, cel care a dezvaluit ca echipa din Stefan cel Mare e obligata sa faca cel putin patru sau cinci mutari in perioada de mercato din ianuarie.

- Cosmin Barcauan, fost fundas al lui Dinamo, a povestit la ProSport LIVE, despre fostul sau coleg din "Stefan cel Mare", Samuel Okunowo. Africanul a fost adus ca un star, jucase la Barcelona, dar ros-albii au realizat ca varful carierei a fost de mult timp depasit si dupa trei meciuri...