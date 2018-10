Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Laurentiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor la protestul din 10 august, a fost numit membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

- Maiorul Laurentiu Cazan este acuzat ca a creat "aparenta unei actiuni legale de restabilire a ordinii publice si a ordonat interventia in forta pentru evacuarea participantilor la protest", a dat ordinul de interventie cu incalcarea mai multor acte normative si o ordonat folosirea mijloacelor din dotare…

- Liviu Dragnea a depus o sesizare la Inspectia Judiciara in care afirma ca in cele trei dosare in care a fost sau este urmarit penal procurorii s-au folosit de protocolul de cooperare incheiat in 2009 intre Parchetul General si SRI....

- Un barbat din Galati a fost preluat de politistii de la Biroul de Investigatii Criminale, dupa ce s-a descoperit ca era dat in urmarire generala. El este cercetat acum si pentru conducere a unui vehicul fara permis, dupa ce s-a urcat la volan avand permisul suspendat.

- Iata ca, imediat dupa ce a incercat un contraatac pe doua fronturi, un avertisment public ca va vorbi si el si o lovitura de imagine cu mingea de baseball, George Maior tocmai ce va primi o lovitura la care, probabil, se astepta cel mai putin. Pentru ca, dupa cum se susoteste in ultimele ore la […]…

- Unul dintre cei șase candidați la șefia Direcției Naționale Anticorupție a fost, cel puțin, sau este in continuare urmarit penal de chiar procurorii DNA. Procurorul constanțean Andrei Bodean a fost cercetat in 2016 de DNA, alaturi de mai mulți colegi. Dosarul a fost clasat, dar ordonanța a fost atacata…

- Cristi Misaila, primarul Focșaniului, a fost vazut sambata seara in tribunele stadionului din Giurgiu, alaturi de Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal Astra, grupare care a invins-o pe FCSB cu 1 – 0 in prima etapa a campionatului. Misaila a parut bucuros la golul Astrei și fericit la finalul jocului,…