- Gazeta Sporturilor avanseaza o ipoteza socanta. Ianis Hagi, decarul echipei nationale de tineret si al Viitorului s-ar afla in tratative avansate cu FC Barcelona. Sursa citata sustine ca Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de cateva luni. Un trimis al catalanilor ar fi asistat special la Campionatul…

- Prestatiile foarte bune ale tricolorilor la Campionatul European de Tineret din Italia si San Marino au atras atentia celor de la Napoli, echipa care a terminat pe locul secund in ultimul sezon al Campioantului Italiei.

- Reprezentativa sub 21 de ani a Romaniei s-a calificat in semifinalele Campionatuui European organizat in Italia și San Marino, dupa ce a terminat la egalitate, 0-0 cu Franța, in ultimul meci al Grupei...

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino.La Cesena, in Italia, tricolorii mici, lideri in grupa C, au intalnit Franta, a doua clasata, ambele echipe avand cate sase puncte inaintea partidei…

- „Tricolorii" U21 ne-au facut deja mandri la acest Campionat European din Italia și San Marino, dupa doua meciuri senzaționale contra Croației U21 (4-1), respectiv Angliei U21 (4-2). Pentru a-i rasplati pe masura pe jucatorii lui Mirel Radoi, trebuie sa știm cum sa ne bucuram alaturi de ei la finalul…

- Campionatul European de tineret din Italia și San Marino incepe duminica, cu meciul dintre Polonia și Belgia. Romania U21 va intra in competiție marți, in cadrul primului meci din Grupa C, contra Croației. Partida se va juca de la ora 19:30. Dupa 20 de ani, Romania se afla printre cele 12 echipe calificate…

- Tricolorii sunt pregatiți pentru marea provocare. Naționala de tineret a Romaniei va debuta la turneul final U 21 cu Croația, luni, la Serravalle (San Marino) de la ora 19.30 (in direct la TVR). Dupa cantonamentul de la Bagno di Romagna, delegația tricolora s-a mutat, de sambata, la Forli, unde va ramane…

- Selectionerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbalisti din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino.Tricolorii vor debuta la turneul final pe 18 iunie, impotriva Croatiei, si fac parte dintr o…