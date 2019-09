Pe Andi Vasluianu il vedem la teatru, in filme romanești și, din toamna aceasta, in serialul “Profu’”, la Pro Tv, iar in luna octombrie este unul dintre cei trei protagoniști de pe coperta Revistei Unica, alaturi de Smiley și Alex Dima. Andi Vasluianu a oferit un interviu, in exclusivitate, pentru Revista Unica, in care, sub “bagheta” magica a Amaliei Enache, cea care in aceasta ediție și-a asumat rolul de redactor-șef, ne-a dezvaluit amanunte din viața sa personala, detalii surprinzatoare despre ceea ce nu se vede nici pe scena teatrului și nici pe sticla. Andi Vasluianu este un barbat asumat,…