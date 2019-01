Stiri pe aceeasi tema

- USR Bucuresti anunta ca a depus, luni, actiunea in instanta pentru desfiintarea companiilor municipale, dupa ce Curtea de Apel a decis pe 22 noiembrie anularea definitiva a tuturor hotararilor de infiintare a celor 20 de societati. "USR Bucuresti a depus astazi actiunea in instanta pentru…

- Deputatul PNL Corneliu Olar a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Acesta era acuzat ca și-ar fi angajat fiica la cabinetul parlamentar. Corneliu Olar a castigat procesul, in martie 2016, la Curtea de Apel Alba Iulia, dar a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Magistratii instantei supreme au decis ca 25 de cauze ale completurilor de 5 judecatori sa fie amanate pe 14 ianuarie, in urma deciziei Curtii de Apel Bucuresti privind anularea tragerii la sorti a completurilor, din 9 noiembrie. Intre procese se numara si cel al lui Liviu Dragnea. Inalta Curte de Casatie…

- Completurile de 5 judecatori de la instanța suprema care vor intra in ședințele de judecata programate in decembrie vor amana toate cauzele pentru luna ianuarie, a anunțat Inalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost luata in condițiile in care Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea instanței…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Gheorghe Popa, consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Silistea, a chemat la judecata Agentia Nationala de Integritate. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta. Pe data de 14 noiembrie, magistratii…

- Magistratii unui complet de la Curtea de Apel Bucuresti, care judeca dosarul unui fost europarlamentar, au decis, vineri, sa sesizeze CCR cu privire la articolul VII din OUG pe legile justitiei. Instanta a respins cererea de sesizare a Curtii privind articolul VI, cel privind formarea completelor.

- Fosta sefa a NN Pensii, Raluca Tintoiu, a reactionat dupa ce Curtea de Apel a decis sa ii dea dreptate in procesul cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si sa ii anuleze sanctiunea primita in urma scandalului privind posibila nationalizare a Pilonului II de pensii.