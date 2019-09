Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele descoperiri din curtea lui Gheorghe Dinca duc la conturarea celui mai negru scenariu. Acela ca monstrul din Caracal a facut mai multe victime in afara de Luiza Melencu si Alexandra Macesanu despre care a recunoscut in fata anchetatorilor ca le-a rapit si ucis. Criminaliștii au descoperit cenușa…

- Noi imagini cu Gheorghe Dinca. Acesta a fost dus, joi dimineata, la Politia din Caracal, acolo unde s-a intersectat cu parintii Alexandrei, una dintre victimele sale. Criminalul din Caracal a mers sa dea noi declaratii.

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a transmis premierului Viorica Dancila „sa nu mai umble dupa cai verzi pe pereți” și sa dea afara pilele din partid și din stat. Liberalul a adaugat ca operatorul 112 din 35 de județe e singur timp de 24 de ore, iar șeful Executivului ar trebui sa ia masuri.Vezi…

- Anchetatorii au confirmat faptul ca in curtea lui Gheorghe Dinca s-au gasit ramașițele a cel puțin trei victime. Cu toate acestea, surse apropiate anchetei susțin ca numarul ar putea fi mult mai mare și s-ar apropia de 20.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Au trecut mai bine de 12 ore de cand oamenii legii au intrat in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei, tanara care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Barbatul este suspect si in cazul Madalinei, copila disparuta in urma cu trei luni!