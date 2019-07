Stiri pe aceeasi tema

- Trei antreprenori din Galați, absolvenți de arhitectura navala, au mizat pe specializarea din facultate pentru inceperea unei afaceri, un startup de tehnologie, care se dezvolta de la an la an. Una dintre firmele lor, aflata in al treilea an de activitate, a incheiat 2018 cu aproape 650.000 de euro…

- Elevii din cele doua clase de a 8-a ale Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Galați s-au decis sa renunțe la hainele fancy ca sa faca o fapta buna. Banii pe care i-ar fi cheltuit pe rochii sau costume de gala pentru banchetul de sfarșit de gimnaziu ii vor dona pentru Fundația Inima de Copil.…

- Marele premiu la Loteria Romana, in valoare de aproximativ 4,7 milioane de euro, a fost caștigat la extragerea de duminica. Biletul norocos a fost completat la o agenție loto din Galați. Caștigatorul inca nu este cunoscut.El are la dispoziție 90 de zile pentru a-și lua premiul.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, referitor la faptul ca atacurile verbale de la mitingurile ALDE și PSD, ca lupta politica ar trebui dusa cu argumente, intr-un mod civilizat. El a precizat ca ar fi foarte grav daca președintele Klaus Iohannis s-ar afla in spatele acțiunilor.Citește și: Liviu…

- Bebelusul de opt luni, strangulat sambata de mama aflata in depresie post-partum, care ulterior a incercat sa se sinucida taindu-si venele, a murit astazi la Spitalul de Copii din Galati, informeaza Agerpres.

- Doua autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati, au fost blocate, sambata, de protestatari. Primul autocar, in care se aflau aproximativ 50 de membri PSD a fost oprit chiar in apropierea Palatului de Justitie din Galati.…

- UPDATE LIviu Dragnea- „Astazi ținem Summitul PSD la Galați. Noi suntem romani, europeni in toata țara. Suntem europeni acasa la noi, nu numai in cele șase case furate de Iohannis la Sibiu. Vreau sa le transmitem cu multa caldura, toata dragostea noastra pentru romanii de la Sibiu. Dar lui Iohannis ii…

- Un barbat de 53 ani, din Galati, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia in timpul unei executari silite efectuate de executorul judecatoresc insotit de jandarmi, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), Catalin Badin, potrivit Agerpres. "In…