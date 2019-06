Stiri pe aceeasi tema

- Dubla cu Norvegia și Malta din preliminariile EURO 2020 se apropie cu pași repezi, iar naționala Romaniei a trecut la antrenamente in formula completa, intreg lotul convocat de Cosmin Contra fiind prezent in cantonament.

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Sub privirile selectionerului Cosmin Contra, dar si ale patronului-antrenor de la Viitorul, Gheorghe Hagi, pustii constanteni nu le-au dat spatii sa respire clujenilor. Au inceput tare, iar morisca a dat roade dupa doar 4 minute. Matis i-a pus mingea pe tava lui Alexandru Pop, care a deschis scorul.…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat un lot format din 26 de jucatori pentru partidele cu Norvegia si Malta din preliminariile EURO 2020. Din cei 30 anuntati in lotul largit la 17 mai, Contra a renuntat la portarul Florin Nita (Sparta Praga), fundasii Cristian Manea…

- Romania va juca azi cu Insulele Feroe, in al doilea meci din preliminariile EURO 2020. Partida se va disputa de la 21:45, la Cluj, și va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Pentru meciul din aceasta seara, selecționerul Cosmin Contra pregatește schimbari importante. Dragoș Grigore,…

- In 2018, Cosmin Contra s-a batut cu pumnul in piept, spunand ca Romania a incheiat anul fara infrangere si pe locul 2 in Liga Natiunilor, o competitie care nu valoreaza mai nimic. Acum, cand au inceput preliminariile Euro 2020 si se joaca pe puncte si pe calificare, s-au vazut foarte clar limitele Romaniei.

- Echipa Romaniei, sub comanda selectionerului Cosmin Contra, debuteaza astazi, in preliminariile Euro 2020, intr-o grupa dificila, cu Spania, Suedia, Norvegia, I.Feroe si Malta. Tricolorii trebuie sa obtina minimum o clasare pe locul II in aceasta grupa pentru a se califica, fara probleme, la turneul…

- O noua delegare importanta in Europa pentru buzoianca Mihaela Țepușa. Arbitrul asistent originar din Buzau, acum stabilita in Capitala, va oficia, alaturi de Petruța Iugulescu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, la partida de fotbal feminin dintre Barcelona (Spania) și LSK Kvinner (Norvegia).…