- Ioan Niculae, patronul Astrei, a marcat o aparitie în mare stil, sâmbata seara, la stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, cu ocazia meciului Viitorul - Astra, din finala Cupei României.

- ASTRA VIITORUL FINALA CUPA ROMANIEI. Ioan Niculae a anuntat ca a platit restantele salariale si le promite jucatorilor prime importante daca vor castiga Cupa Romaniei. "Nu vom mai discuta de datorii pana la ora finalei. Restantele pe doua luni au fost deja achitate, iar diferenta sper sa o platim…

- Ce ii califica pe Dan Alexa sau Mihai Teja sa antreneze echipe din play-off? Jurnalistul GSP Remus Raureanu a provocat o dezbatere la TV. Dunarea Calarași a suferit un nou eșec, 0-2 cu Botoșani, și are șanse din ce in ce mai mici sa se salveze de la retrogradare. Cu toate astea, Dan Alexa este curtat…

- Dani Coman (40 de ani), președintele clubului Astra, a vorbit despre situația financiara complicata de la clubul giurgivean - jucatorii n-au mai fost platiți de luni bune - și a marturisit, in direct, ce promisiune i-a facut Ioan Niculae, patronul Astrei. „Da, este inca o saptamana complicata. Nu e…

- ASTRA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE 2019 PLAY OFF. Andrei Chivulete va conduce la centru meciul Astra - Craiova, care se va disputa vineri, de la ora 21:00, in etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1. Chivulete va fi ajutat de asistentii Mihai Marius Marica si Imre Laszlo Bucsi. Arbitru de rezerva…

- Dupa Astra - Viitorul 1-4, Ioan Niculae, patronul Astrei, a fost extrem de nervos și a anunțat ca va intra și el in greva, fiind nemulțumit de atitudinea jucatorilor lui Costel Enache. "Intru si eu in greva. Nu mai vin. Ii las sa faca ce cred ei de cuviinta, pentru ca in afara de a cere, mai trebuie…

- FCSB va juca luni, de la ora 21:00, cu Sepsi, in ultimul meci din etapa a 4-a din play-out. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. La antrenamentul de azi și-a facut apariția și fundașul dreapta Claudiu Belu, 25 de ani, dat afara de Astra la finalul…

- Costel Enache, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit despre eșecul suferit pe teren propriu cu FCSB, 0-2, in a doua etapa a play-off-ului. „Nu am avut personalitate, n-am reușit sa construim nimic. Nu am fost foarte preciși la marcaj, asta ne-a costat. Ma așteptam la mai mult. Jucatorii de calitate de…