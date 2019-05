Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din satul Meleșeni, raionul Calarași, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția din Calarași solicita ajutorul cetațenilor pentru a stabili locul aflarii barbatului in varsta de 32 de ani. Acesta pe 25 aprilie 2019 a plecat de la domiciliu si pana in prezent locul aflarii nu este cunoscut.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, subcomisar Alina Maria Ivan, studentul din Covasna care a vandalizat mai multe mașini parcate in apropierea strazii Mihail Sadoveanu, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus in arestul Politiei Judetene Brasov, iar pe numele…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Politiei municipiului Buzau – Biroul de Investigatii Criminale in cazul unui furt din auto sesizat la data de 27 martie a.c., s-a stabilit ca principalul banuit ar fi un buzoian de 36 de ani.

- Politia din Cehia a anuntat joi retinerea, la solicitarea Austriei, a doi militanti islamisti suspectati de activitati teroriste, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Putem confirma ca politia a retinut miercuri, pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, doi straini, in…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat, luni, in legatura cu protestele judecatorilor si procurorilor, ca "s-a intors lumea cu susul in jos" daca el este la Instanta suprema si magistratii in strada. "Daca eu sunt la Inalta Curte si magistratii in strada inseamna ca s-a intors lumea…

