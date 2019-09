Stiri pe aceeasi tema

- Zi memorabila, pentru invațamantul buzoian. Ieri, la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” a fost lansat primul manual de istorie locala din Romania. Este vorba despre „Istoria județului Buzau”, lucrare didactica ce urmeaza a fi folosita ca suport de curs pentru opționalul de istorie locala la clasa…

- Manualul lansat luni, in amfiteatrul Liceului Pedagogic, este folosit ca suport didactic la cursul optional de istorie locala. La eveniment au fost prezenti autorii, elevi ai claselor a VII-a, profesori de istorie si reprezentantii autoritatilor locale.

- Premiera importanta pentru invațamantul buzoian. Astazi, 23 septembrie, a fost lansat manualul „Istoria Județului Buzau”, un suport didactic pentru cursul opțional de istorie locala pe care elevii buzoieni și-l pot alege in clasa a VII-a. Manualul, realizat la inițiativa Primariei Buzau, a fost coordonat…

- Autor: Stelian ȚURLEA In urma cu aproximativ un an și jumatate prezentam la aceasta rubrica o carte a criticului literar Alex Ștefanescu („Eminescu poem cu poem. Antumele”) despre care afirmam ca ar trebui sa se afle in casa oricarui roman din mai multe motive: intai de toate pentru ca analizeaza…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ziariștilor „o gandire pozitiva” in ceea ce privește nominalizarea judecatoarei Dana Garbovan pentru conducerea Ministerului Justiției și și-a exprimat speranța ca președintele Klaus Iohannis nu va respinge aceasta propunere, deși a recunoscut ca nu s-a consultat…

- Inainte de a solicita incetarea unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de telefonie, internet sau televiziune, utilizatorii sunt sfatuiti de ANCOM sa verifice conditiile de incetare din respectivul contract. Incetarea contractului la cererea utilizatorului In primul rand, atunci cand solicita…

- Aplicatia care schimba fetele oamenilor in moduri amuzante, denumita FaceApp, a devenit virala pe retelele sociale in ultimele zile. Expertii in pastrarea confidentialitatii in mediul online nu au, insa, o parere foarte buna despre noul fenomen. Ei spun ca aplicatia, dezvoltata de o companie ruseasca,…

- Viitorul lui Hagi a intrat intr-un grup select din fotbalul romanesc prin succesul de sambata seara de la Ploiești, 1-0 cu CFR Cluj in Supercupa Romaniei. Tot pe stadionul „Ilie Oana", care devine a doua casa pentru „Rege", purtandu-i noroc dupa Cupa cucerita luna trecuta, aproape 7.000 de localnici…