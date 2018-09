Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Decizia 1 2018 a societatii Ecosal SRL, fosta Regie Autonoma de Gospodarire Comunala, firma ce are ca asociat unic Consiliul Local Municipal Constanta. In calitate de asociat unic, CLM a decis, prin votul alesilor locali, revocarea din functia de membru…

- Directorul Pahonțu era inconjurat - și consiliat - de o majoritate incompatibila Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a dispus luni, 17 septembrie 2018, revocarea a patru membri ai Consiliului de Aministrație al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, prin OM nr. 903/17.09.2018 și OM nr. 904/17.09.2018,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea nr. 2 16.08.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CORAL S.A.. In cadrul AGOA s au decis urmatoarele: Articolul 1 Se prelungeste mandatul lui PANAGIOTIS DRAKOS, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,…

- Nicolae Robu a ținut sa laude Societatea de Transport Public Timișoara, astazi, in cadrul conferinței de presa de la PNL Timiș, pentru modul in care se ocupa de intreținerea iluminatului stradal. Potrivit primarului Timișoarei, in ultimul an, au fost depuse aproximativ 2.500 de sesizari, prin care cetațenii…

- Sorin Supuran a reușit, in 7 saptamani cat a fost director general, sa afle ceea ce primarul Nicolae Robu nu a reușit sa afle in 6 ani de cand ocupa fotoliul de primar al Timișoarei. Și aceasta in condițiile in care avea un șef din primarie in Consiliul de administrație al STPT. Supuran…

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- Social-democrații ii aduc acuzații grave consilierului personal al primarului Nicolae Robu. Ei spun ca tanarul consilier Catalin Iapa a intrat in ședința Adunarii Generale a Acționarilor, formata din consilieri locali, foarte arogant, cu scopul de a inlocui unii membri in Consiliul de administrație…

- Ionuț Nasleu, unul dintre consilierii personali ai primarului Nicolae Robu, a confirmat, astazi, presei, inainte de ședința de plen de la Consiliul Local Timișoara, ca este noul președinte al consiliului de administrație interimar la SC Piețe SA. Asta dupa ce, ieri, Dan Idolu, consilier local PSD, afirma,…