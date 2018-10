EXCLUSIV Comemorarea victimelor KGB-ului la Moscova: un omagiu celor care au suferit de pe urma represiunilor

Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa masacrul care a facut 20 de morti intr-o liceu din Kerci, in Crimeea, mii de oameni au adus vineri un ultim omagiu victimelor acestui sangeros atac, relateaza AFP. Locuitori au sosit toata dimineata pentru a depune flori si pentru a-si lua ramas bun in cadrul unei ceremonii…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a transmis un mesaj de încurajare victimelor care au avut de suferit în explozia care s-a prous sîmbata seara, 6 octombrie, pe bulevadul Moscova din Capitala Republicii Moldova. „Suntem alaturi de cei care au avut de…

- Orasul Ahvaz a adus luni un omagiu victimelor atentatului comis sambata in aceasta localitate din sud-vestul Iranului, in cadrul unor fineralii publice vrute de catre autoritati o demonstratie de unitate nationala in fata ”terorismului”, relateaza AFP preluata de news.ro.O multime de oameni,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri, in cursul ceremoniei anuale de omagiere a victimelor terorismului, construirea unui muzeu-memorial dedicat acestora, precum si masuri suplimentare pentru cei care au avut de suferit in urma atentatelor, informeaza AFP. Impreuna cu sotia sa, seful…

- New-yorkezii au adus marti un omagiu celor aproape 3.000 de victime ale atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 din Manhattan, in cadrul unei ceremonii desfasurate pe locul unde s-au aflat cele doua turnuri gemene care formau World Trade Center si care s-au prabusit la scurt timp dupa atentate,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna cu fermitate orice act cu caracter rasist si aduce, de Ziua internationala de comemorare a genocidului romilor din perioada Holocaustului, un pios omagiu tuturor victimelor de etnie roma care au suferit pe intreaga perioada a celui de-al Doilea Razboi Mondial.…

- Ministerul Afacerilor Externe aduce un pios omagiu tuturor victimelor de etnie roma care au suferit pe intreaga perioada a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Anul acesta se comemoreaza 74 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, cand aproximativ 3.000 de romi din lagarul Auschwitz-Birkenau au…

- Institutul "Elie Wiesel" aduce un omagiu in memoria victimelor genocidului romilor din perioada Holocaustului si atrage atentia asupra faptului ca discriminarea si rasismul reprezinta inca o vulnerabilitate a societatii. "In urma cu 74 de ani, in lagarul de la Auschwitz-Birkenau, aproximativ…