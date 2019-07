Stiri pe aceeasi tema

- MANDAT DE EXECUARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA, PUS IN APLICARE DE POLIȚIȘTI Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de Acțiuni Speciale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, eliberat pe numele unui barbat de 45 de ani, din comuna Mihaești.…

- O fetița de opt ani a murit in urma cu puțin timp in gara din localitatea Aurel Vlaicu, din județul Hunedoara. Fetița a fost calcata de tren in fața mamei și a surorii ei, in varsta de doar cinci ani, a notat glasul-hd.ro. Ele se aflau pe peronul garii și așteptau trenul de Alba Iulia. „O locomotiva…

- Un dosar de coruptie care a fost inceput in Ungaria, de anchetatorii de acolo, s-a rasfrant si asupra politistilor de frontiera din Romania, mai precis asupra a cinci frontieristi de la punctul de trecere a frontierei Varsand. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, in colaborare cu Directia Generala…

- Un barbat de 31 de ani din judetul Braila a fost arestat preventiv marti, pentru 30 de zile, pentru tentativa de omor calificat, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Braila, potrivit agerpres.ro.Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au…

- Un scandal in care au fost implicati trei medici a avut loc, marti, la Spitalul Judetean Craiova, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz, relateaza News.ro.Citește și: Ambasadorul Romaniei in Danemarca, dupa dezastrul din Diaspora: 'Nimeni nu a știut ca aplicația folosita in procesul…

- Nu sunt noutați in ceea ce privește explozia bancomatului de pe Calea Aurel Vlaicu, de langa mall. Polițiștii efectueaza in continuare cercetari pentru identificarea și prinderea celor care se fac responsabili de aruncarea ATM-ului in aer și de distrugerea unui perete din sticla și termopan și mai…

- Polițiștii si procurrii DIICOT au facut ieri, in colaborare cu anchetatorii bulgari, 17 perchezitii, 5 in Romania și 12 in Bulgaria, pentru destructurarea unei grupari infracționale, formate din cetațeni ai statului vecin, care comitea infracțiuni de inșelaciune prin inducerea in eroare a victimelor…