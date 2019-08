Stiri pe aceeasi tema

- În vârsta de 20 de ani, Alexandru Pașcanu este unul dintre cei mai promițatori fotbaliști români ai momentului, iar de serviciile sale se intereseaza FCSB și CFR Cluj. Leicester (actualul sau club) este de acord sa-l vânda, conducatorii britanicilor precizând și suma pe…

- Alexandru Pașcanu (20 de ani) este in continuare dorit insistent de catre Gigi Becali la FCSB, iar mutarea s-ar putea finaliza la finalul acestei saptamani. Potrivit surselor GSP, patronul vicecampioanei așteapta o decizie din partea conducerii lui Leicester, clubul la care este legitimat tanarul fundaș,…

- CFR Cluj este in salon și-și așteapta randul pentru a se așeza la masa bogaților! Banii mulți și adevarați de acum vin. Trebuie doar sa intre pe teren și sa caștige. CFR Cluj - Celtic se joaca AZI de la ora 21:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa de Look Plus și TV Digi Sport; Returul se va juca…

- Fotbalistul echipei FC Rapid, Ionut Voicu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa organizata inaintea startului Ligii a II-a, editia 2019-2020, ca s-ar bucura sa obtina inca o promovare cu formatia giulesteana in Liga I dupa cea din vara anului 2014.

- Fotbalistul echipei FC Botosani, Denis Harut, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca FCSB, adversara din etapa a 3-a a Ligii I, are jucatori de valoare in componenta, dar a precizat ca formatia sa va merge la Pitesti cu gandul la victorie.

- Politehnica Iasi porneste astazi la un nou drum. Dupa o vacanta in care Qaka a fost vandut, cativa jucatori esentiali, Platini, Sin ori Sanoh, au fost pierduti gratis si s-a facut o igienizare serioasa printre achizitiile fostului antrenor, Flavius Stoican, Poli scapand de jucatori precum Petre, Mihaescu,…

- Pus pe liber de FCSB in aceasta vara, Raul Rusescu, 30 de ani, a semnat un contract pe doi ani, cu opțiune de pe inca un an, cu Giresunspor, din liga a doua a Turciei. Giresunspor a terminat pe locul 13 in clasamemntul Ligii a 2-a din Turcia, cu 36 de puncte, la 6 in fața primului loc care a retrogradat…