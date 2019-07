Stiri pe aceeasi tema

- George Puscas (23 de ani) este unul dintre cei mai vânati jucatori din lotul României U21 dupa performanta reusita la Campionatul European din aceasta vara, calificarea în semifinale, însa atacantul spune ca viitorul sau este în continuare incert, transmite Mediafax.Palermo,…

- George Pușcaș (23 de ani) iși ia ramas-bun de la Palermo, dupa ce nu și-a mai primit salariul de cateva luni. Atacantul naționalei U21 a fost imprumutat echipei Palermo de catre Inter Milano, in vara anului trecut, pentru o perioada de un an, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Președintele Tribunalului…

- Atacantul echipei nationale de fotbal U21 a Romaniei, George Puscas, a declarat, vineri noapte, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Campionatul European din Italia si San Marino, ca generatia din...

- Atacantul echipei nationale de fotbal U21 a Romaniei, George Puscas, a declarat, vineri noapte, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Campionatul European din Italia si San Marino, ca generatia din care face parte va duce greul la selectionata de seniori peste cativa ani, apreciind ca…

- Atacantul echipei nationale de fotbal U21 a Romaniei, George Puscas, a declarat, vineri noapte, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Campionatul European din Italia si San Marino, ca generatia din care face parte va duce greul la selectionata de seniori

- "In caz de faliment, Palermo va ajunge in Serie D. In acesta situatie, toti jucatorii vor deveni liberi de contract. Cazul lui Puscas este urmatorul: Palermo avand o clauza de rascumparare cu Inter pana la 30 iunie, in caz de retrogradare, jucatorul se va intoarce la echipa neroazzurra, cu incepere…

- George Pușcaș (23 de ani) a dezvaluit secretul naționalei de tineret, chiar inaintea meciului cu Anglia U21, din cadrul Campionatului European din Italia și San Marino. Vezi AICI totul despre ANGLIA U21 - ROMANIA U21 Atacantul „tricolorilor" a i-a asigurat pe suporteri ca echipa lui Mirel Radoi este…

- Atacantul roman se numara printre jucatorii care nu vor mai continua la gruparea siciliana, scrie Gazzetta dello Sport. De asemenea, mai multi jucatori si-ar fi inaintat deja intentia de parasi clubul. Printre acestia se numara si macedoneanul Ilija Netorovski (29 de ani), cel mai bine cotat jucatorul…