Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin va fi invitata lui Dan Bittman, in prima ediție a show-ului de umor „Antitalent”, iar vedeta este extrem de incantata de invitație, mai ales ca cei doi au format mereu o echipa perfecta. Pe 20 octombrie, Antena 1 lanseaza cel mai nou show de umor, Antitalent, difuzat in fiecare duminica…

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine cu un nou sezon la Antena 1. In acest an, cursa celor 9 perechi de vedete se va desfașura in Filipine și Taiwan. Concurenții care pornesc pe Drumul Comorilor vor avea de respectat aceleași reguli ca și pana acum: au la dispoziție un dolar pe…

- Mai este puțin pana cand cel mai tare reality-show din Romania ii va ține ațintiți cu ochii de televizoare pe telespectatori! Asia Express va avea o ediție incendiara in acest an, iar vedetele care participa la show sunt o surpriza pentru toata lumea.

- Asia Express, sezonul 3, moderat de frumoasa prezentatoare Gina Pistol. Dupa ce saptamâna trecuta s-a aflat ca o cunoscuta cântareața de la noi a acceptat invitația producatorilor de la Antena 1 împreuna cu fiica

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif. Beneficiarii…

- Andreea Berecleanu se pregatește pentru aniversarea fiicei sale, Eva Zaharescu, care va deveni majora peste doar cateva zile. Eleva la un liceu privat din Londra, fata nu și-a dorit o petrecere mare de ziua ei, ci sa aiba familia alaturi. Andreea, careia Eva ii seamana leit, și-a intrebat din vreme…

- Mihai Bendeac va ramane pur si simplu fara cuvinte atunci cand pe scena iUmor isi va face aparitia…Mr Bean. Venit tocmai din Italia, Arnaldo Mangini ii va cuceri pe Delia, Cheloo si Mihai Bendeac, acesta din urma declarand la finalul reprezentatiei concurentului: „Nu am trait o asemenea bucurie la iUmor,…

- Ana Baniciu este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, mai ales dupa ce a participat in cadrul show-ul ,,Asia Express'' de la Antena 1. Vedeta si-a schimbat look-ul complet in aceasta vara.