- Anca Serea este insarcinata pentru a șasea oara, iar vestea cea mare și absolut neașteptata a dat-o, in exclusivitate, in Revista Unica. Cu aceasta ocazie, Adi Sina va deveni tatic pentru a patra oara, iar familia se va mari cu o fetița, pe care o va boteza cu numele Leeah. Anca Serea a fost și in…

