Stiri pe aceeasi tema

- Momente socante pentru carabinieri, dupa ce un roman din Italia a vrut sa-si puna capat zilelor. Barbatul de 34 de ani a fost la un pas sa se spanzure in parcul central din orasul Toscana.

- Pompierii militari, alaturi de ambulanțieri, au salvat de la moarte un batran de 70 de ani, pensionar, fost inginer la APIA. Conform martorilor oculari, batranul a stat cazut toata noaptea pe gresia din hol, fiind paralizat de la brau in jos. Foarte probabil, acesta a suferit un atac vascular cerebral,…

- Un turist polonez care a trecut de Pasul Setref spre Muntii Rodnei, în Maramures si a fost atacat de o ursoaica agresiva, cu pui, a scapat fara sa fie ranit dupa ce s-a adapostit într-o baraca si a cerut ajutor prin 112. Salvamontistii din Viseu, judetul Maramures, au recuperat,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", pentru gasirea persoanei disparute in mare, la Mamaia, au intervenit doua echipaje de scafandri. Dupa ce barbatul de aproximativ 30 de ani a fost scos din apa, medicii de pe ambulanta SMURD sosita la fata locului au incercat in…

- O fetita de numai un an si patru luni a ajuns la spital dupa ce a cazut intr-o piscina gonflabila. Incidentul a avut loc in localitatea Balint, iar vecinii sustin ca a fost indeajuns o clipa ca fata sa cada in piscina de cauciuc, dupa ce a fost lasata singura cateva momente. ”Din ce am inteles, mama…

- Brandon Grossheim, un student din Statele Unite, se considera un ”super-erou”, dupa ce și-a convins 5 prieteni sa se sinucida, potrivit stirileprotv.ro.Doua dintre victimele lui, care faceau parte dintr-o frație, au fost gasite moarte intr-un camin. Ulterior, s-au mai descoperit și alte 3…

- Cu siguranța te-ai intrebat macar o data in viața ce se intampla dupa moarte. Oricat de greu ar parea de crezut se pare ca spiritul unui om nu iși oprește existența, ci continua sa traiasca!

- Ministerul iranian al Informatiilor, citat de televiziunea nationala, a anuntat ca a destructurat o retea de spioni CIA si a arestat 17 suspecti. Un functionar de la minister a anuntat ca unii dintre ei au fost condamnati la moarte, potrivit agentiei iraniene de presa Fars.