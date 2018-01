Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrita trece ”Dincolo de aparente” impreuna cu Florentina Fantanaru, astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars si vorbeste despre frumusetea meseriei pe care o practica, dar si despre felul in care reuseste sa-si pastreze o gandire pozitiva indiferent de greutatile prin care trece.

- Cantareața Oana Radu nu a avut deloc o copilarie fericita. A fost parasita de tatal ei cand avea numai trei saptamani. Oana Radu, care iși intreține singura familia , a fost invitata la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre copilaria sa. Ea a marturisit ca a fost parasita…

- Binecunoscuta actrița Natașa Raab a facut marturisiri despre unul dintre momentele grele din viața sa, cand a fost diagnosticata cu o boala incurabila. Indragita actrița Natașa Raab trece ”Dincolo de aparențe” le emisiunea pe care Florentina Fantanaru o prezinta la Antena Stars. Natașa Raab, care este…

- Maria Constantin a revenit in țara dupa vacanța de sarbatori și a facut cateva marturisiri despre viața sa de acum. Invitata la emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o la Vatican, dar a și marturisit ca ar schima multe lucruri din viața ei daca ar…

- Justiția este un serviciu public in slujba cetațeanului, iar acest lucru trebuie sa conteze și in continuare pentru conducerea CSM, a declarat, vineri, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu. Marcu a subliniat deschiderea de a purta un dialog onest si deschis cu celelalte…

- Are 15 ani, este in clasa a IX-a si deja are o inaltime de 1,80 metri. Cleopatra Stratan s-a transformat intr-o adevarata domnisoara, lucru usor de dedus din felul in care arata acum. Invitata in cadrul emisiunii „Rai da buni” de la Antena Stars, Cleopatra Stratan a dezvaluit inclusiv cat poarta la…

- Nicolai Tand petrece Craciunul in Maramureș, fiindca-i maramureșean la vorba și in suflet și simte nevoia sa lase aglomerația și iureșul Capitalei de cate ori are ocazia și sa fuga acasa, la Rozavlea. Și acum, de Craciun, e in locurile natale, unde se bucura in tihna de viața molcoma de la sat și de…

- Dupa o viata de munca, Mioara Roman, mama surorilor Oana si Catinca Roman, nu are parte de batraneti prea linistite, scrie wowbiz.ro. Si asta nu din vina fiicelor sale, care o iubesc enorm si nu mai stiu cum sa aiba grija de ea mai bine, ci din cauza unei datorii mai vechi: restanta la plata…

- Andreea Marin, mai sincera ca niciodata. Una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc se considera o persoana norocoasa, pentru ca a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, ea vorbește despre…

- Oana Zavoranu a comentat dur la adresa femeilor care alapteaza in public. Alaptarea in public a starnit numeroase controverse in ultima perioada de timp. Unii s-au declarat de acord cu acest lucru, alșții nu. La emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, Oana Zavoranu, care de curand și-a lansat propriul…

- Mioara Roman trece printr-o perioada dificila din viața ei. A fost executata silit, dupa ce nu a platit utilitatile pentru vila in care locuia. Camelia Mitoșeru știe cu ce situații se confrunta Mioara Roman și a facut cateva dezvaluri emoționante in direct la TV. „Cred ca Petre Roman trebuia…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a batjocorit, batut și umilit un polițist in public. La nici un minut de cand cearta a pornit intre cei doi, barbatul care a atentat la viața polițistului a fost impușcat mortal.

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a afirmat raspicat ca iși mai dorește copii. Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Cantareața de muzica populara Maria Constantin a mai fost casatorita o data cu solistul Ciprian Tapota , impreuna…

- Oana Roman a dezvaluit de cand nu s-a mai vazut cu tatal sau, fostul premier al Romaniei, Petre Roman. Oana Roman, care recent a anunțat ca petre Roman iși lanseaza un volum de memorii , a povestit in cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars ca nu reușește sa se vada prea des cu acesta.…

- Efectele lui Mercur retrograd vor fi resimțite pâna în pragul Craciunului. Invitata în studioul Realitatea TV, astrolog Cristina Vanea, a povestit cum decurge în aceasta perioada relația deja tensionata dintre primarul Gabriela

- O vezi mereu razand pe Maria Buza, insa de data aceasta artista parca a intinerit! Invitata in emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars, Maria Buza a dezvaluit secretul siluetei sale, datorita carui se mentine.

- Invitata la „Star Chef”, emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 17.30, la Antena Stars, indragita asrtista Minodora a martusirit care a fost cea mai importanta zi din viata ei, cand totul s-a schimbat radical.

- Maria Constantin a facut o declarație neașteptata legata de barbații din viața ei. Interpreta de muzica populara Maria Constantin se afla in plin divorț cu cel de-al doilea partener de viața, omul de afaceri Marcel Toader . Solista Maria Constantin a mai fost casatorita o data, cu cantarețul de muzica…

- Cristina Spatar a facut o dezvaluire cu totul neașteptata, explicand ca a fost victima unor escrocherii. Cristina Spatar, care a fost casatorita cu omul de afaceri Alin Ionescu și care are doi copii impreuna cu acesta , este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Cristina Spatar, care a afirmat ca…

- Declarația halucinanta a Stelei Popescu, la ultima apariție in public. Actrița a fost prezenta in urma cu doua zile, la Gala Femeilor de Succes 2017, iar starea ei nu era una tocmai buna. Stela Popescu a ținut un discurs cel puțin ciudat pe scena, lasandu-i pe cei prezenți masca. La un moment dat,…

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau. „Am 44 de ani de casatorie…

- Madalina Ghenea, prima apariție in public dupa desparțirea de Matei Stratan. Deși nu a vrut sa faca declarații despre separare, bruneta a ținut sa precizeze ca micuța ei seamana perfect cu tatal ei. Prezenta la un eveniment monden, Madalina Ghenea a fost reținuta in declarații. „Eram mamoasa si inainte…

- Adelina Pestritu a dezvaluit cine este partenerul ei! Invitata la un eveniment monden, cunoscuta bruneta a facut public biletul care a fost pus in dreptul scaunului ei, pe care era trecut atat numele sau, cat si un alt nume.

- Invitata la ”Refresh by Oana Turcu”, emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 16.30, la Antena Stars, indragita a artista Adriana Antoni a dezvaluit secretul unei siluete la care toate femeile viseaza.

- Invitata in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, Nadine dezvaluie multe dintre obstacolele peste care a trecut de-a lungul timpului, despre felul cum a reușit sa trasforme in avantaj tot trecutul ei dureros. Nadine a crescut intr-o casa de copii, a fost de-a lungul timpului…

- Oana Roman a dezvaluit, in premiera, ca i s-a propus sa faca o operație de micșorare a stomacului. Oana Roman, care va avea o emisiune pe pagina de Facebook a revistei Viva , a fost invitata in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, de la Antena Stars. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei și…

- Catalin Botezatu a trecut si trece prin clipe grele, dupa ce matusa lui s-a stins din viata. Invitat in cadrul emisiunii "Agentia VIP" de la Antena Stars, cunoscutul designer a povestit cum a primit cumplita veste.

- Serban Nicolae, lider al grupului social-democrat din Senat si membru al Comisiei juridice, a apreciat ca ar fi nevoie de o definitie mai clara a abuzului in serviciu, astfel incat societatea sa fie in cunostinta de cauza si sa nu confunde aceasta infractiune cu cea de coruptie."Eu cred ca…

- „Eu cred ca actuala definitie este facuta mai degraba acuzator, in asa fel incat se confunda lucrurile. Foarte multi oameni - i-ati vazut in spatiul public - spun: «coruptii sunt totuna cu hotii», «abuzul in serviciu inseamna coruptie». Lucrurile sunt spuse anapoda in spatiul public si atunci societatea…

- Serban Huidu i-a transmis un mesaj incredibil fostului coleg, umilindu-l in ultimul hal, chiar de ziua lui. Huidu a tinut sa ii spuna tot ce are pe suflet lui Mihai Gainusa, intr-un stil aparte.

- Maria Voica a fost inșelata de iubit, dupa moartea soțului. Una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a facut dezvaluir uimitoare la 81 de ani. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, artista a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre viața ei. Marina Voica a recunoscut ca a…

- Marina Voica, mai sincera ca niciodata. Una dintre cele mai iubite artiste a recunoscut ca s-a indragostit anul trecut. Marina Voica, una dintre cele mai apreciate voci de la noi, care a intrat in sufletele romanilor cu piese precum ”Și afara ploua, ploua” sau ”Intr-un colț de cafenea, se poate lauda,…

- Personalitate controversata, Olivia Steer este cunoscuta totodata și pentru stilul ei de viața sanatos. Invitata recent intr-o emisiune TV, vedeta a povestit despre momentul in care fiul sau cel mare a venit de la școala și i-a spus ca nu mai vrea sa fie vegetarian. In emisiunea Florentinei Fantanaru,…

- Familia Elenei Gheorghe a fost greu incercata cu doar cateva saptamani inainte de botezul fiicei sale, Amelie. Marioara Man, mama ei, a dezvaluit totul abia acum, in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars.

- Oana Zavoranu vorbește deschis despre absolut orice subiect! Invitata in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" de la Antena Stars, alaturi de soțul ei, vedeta a dezvaluit cu zambetul pe buze marimea "barbației" soțului ei.

- Marcel Toader a fost lasat fara replica intr-o emisiune de televiziune. Nicio femeie nu a mai indraznit sa-i spuna așa ceva direct in fața. Omul de afaceri marcel Toader a fost invitat la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, alaturi de cantareața de muzica populara Geanina Manea. Geanina Manea …

- Fosta iubita a lui Petru Mircea vorbește despre relația cu Marcel Toader. Cei doi au fost invitați in cadrul unei emisiuni, unde au gatit impreuna. Artista Geanina Manea infirma zvonurile. „Am 25 de ani. Da, e un domn (n.r. Marcel Toader). Am gatit impreuna la o emisiune, e un domn. Prietena mea Bianca…

- Un inalt funcționar de stat din Nigeria a fost condamnat la 70 de ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat intr-un caz in care a fusese acuzat de ”conspirație, frauda și abuz in serviciu” in valoare de 4,4 milioane de dolari americani.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Roxana Nemes a devenit mama! Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emsiunii „Star Chef”, difuzata astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars.

- Ajunsa pe primul loc in lume, Simona Halep a dezvaluit pentru Antena Stars cine este persoana care a facut-o sa se apuce de tenis. Romanca a vorbit, de asemenea și despre educație pe care a primit-o de la parinți."Mereu am avut aceasta atitudine (de modestie) și nu pot sa fiu altfel. Educația…