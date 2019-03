EXCLUSIV: Cati copaci au fost taiati in Bucuresti si cat costa operatiunile

EXCLUSIV: Cati copaci au fost taiati in Bucuresti si cat costa…

Luna ianuarie a adus cu ea un fenomen meteo mai rar intalnit, in urma caruia multi copaci s-au prabusit la nivelul Capitalei. Am intrebat Primaria Capitalei ce masuri a luat, cati copaci au decis sa taie si, mai ales, cati vor planta la loc in...